Nowy tablet OnePlus ma wszystko, żeby go kupić i być zadowolonym

Do oferty marki OnePlus dołączył dziś nowy tablet – OnePlus Pad Go. Mimo że jest to przystępniejszy cenowo model niż high-endowy OnePlus Pad (który można kupić również w Polsce), to jego specyfikacja jest atrakcyjna. Na tyle, że skutecznie może nakłonić klienta do zakupu urządzenia (w połączeniu z kuszącą ceną).

Specyfikacja tabletu OnePlus Pad Go jest bardzo dobra

Zacznijmy od tego, co najważniejsze w każdym tablecie, a mianowicie od ekranu. OnePlus Pad Go oferuje 11,35-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości 2408×1720 pikseli (260 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 180 Hz, a także współczynnikiem kontrastu 1500:1 i jasnością typową 400 nitów.

OnePlus Pad Go (źródło: Digital Trends)

Producent deklaruje, że ramki dookoła ekranu mają szerokość 7,5 mm, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi 86,40%. I choć niektórzy potrafią przekroczyć 90% (zob. Huawei MatePad Pro 13.2″), to mimo wszystko nie ma na co narzekać (w tabletach szersze ramki zapewniają pewniejszy chwyt bez obaw o przypadkowe dotknięcia).

Wydajność również powinna usatysfakcjonować użytkowników, gdyż tablet wyposażony jest w procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 128/256 GB wbudowanej pamięci UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Zasilaniem urządzenia zajmie się zaś akumulator o pojemności 8000 mAh, który będzie można naładować przez port USB-C z mocą 33 W. Producent informuje, że bateria umożliwi oglądanie wideo przez 14 godzin.

Ponadto OnePlus Pad Go oferuje m.in. cztery głośniki z Dolby Atmos, aparaty o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i tyle oraz Bluetooth 5.2 i modem LTE (w wybranych wersjach). Tablet fabrycznie ma wgrany system Android 13 z nakładką ColorOS 13.2. Jego wymiary to natomiast 255,12×188,04×6,89 mm, zaś waga – 532 gramy.

Ile kosztuje tablet OnePlus Pad Go?

OnePlus Pad Go będzie dostępny w Indiach od 12 października 2023 roku w tylko jednym kolorze – zielonym Twin Mint, ale jednocześnie też dwóch konfiguracjach pamięciowych i łącznie trzech wersjach:

8/128 GB WiFi za 19999 rupii (równowartość ~1050 złotych),

8/128 GB LTE za 21999 rupii (~1155 złotych),

8/256 GB LTE za 23999 rupii (~1260 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności OnePlus Pad Go poza Indiami.