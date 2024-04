Duże zmiany w mPay. Wśród nowości karta debetowa

Niektórzy kojarzą aplikację mPay tylko z możliwością kupienia biletu na transport zbiorowy, a to spory błąd. Możliwości są sporo większe, a niebawem lista dostępnych funkcji zostanie znacznie rozszerzona. Wśród planowanych zmian jest dodanie karty debetowej, a także dodane zostaną szybkie przekazy do Ukrainy.

W mPay pojawi się karta debetowa

Twórcy aplikacji mPay zamierzają wprowadzić dużo nowości, które jak najbardziej powinny ułatwić życie wielu osobom i niewykluczone, że pozytywnie przełożą się na przyrost liczby użytkowników. Wśród planowanych zmian jest wprowadzenie karty debetowej, która otworzy zupełnie nowe możliwości. Co ciekawe, do dyspozycji dostaniemy zarówno kartę wirtualną, jak i jej fizyczny odpowiednik. Dodatkowo będzie można ją połączyć z Google Play i Apple Pay, aczkolwiek w przypadku rozwiązania Apple będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Oczywiście karta posłuży do płatności w internecie, ale również do zakupów w sklepach stacjonarnych czy wypłacania pieniędzy w bankomacie. Użytkownicy w ten sposób będą korzystać ze środków zgromadzonych w aplikacji mPay do różnych płatności, przykładowo podczas codziennych zakupów w pobliskim sklepie.

Osoby, które zdecydują się na kartę debetową, dostaną do wyboru jeden z trzech pakietów subskrypcyjnych: Standard, Gold i VIP. Co więcej, zależnie od wybranego pakietu, użytkownik może otrzymać specjalny bonus – przykładowo 100 złotych zwrotu na OC lub AC. Należy jeszcze wspomnieć, że karta debetowa zostanie wprowadzona we współpracy z Visa.

Szybkie przekazy do Ukrainy

Jak już wspomniałem, twórcy mPay planują kilka nowości, więc przejdźmy do kolejnej. Otóż dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Universal Bankiem w aplikacji pojawi się możliwość wykonywania szybkich przelewów do Ukrainy.

Jeśli chodzi o mPay, to zadaniem firmy będzie stworzenie dla banku systemu przekazów pieniężnych, który będzie opierał się na prowadzeniu głównego rachunku. Jak zaznacza serwis DlaHandlu.pl, z głównym rachunkiem będą powiązane rachunki techniczne – każde z indywidualnym numerem rachunku bankowego – które z kolei będą identyfikatorem klientów indywidualnych.

Warto jeszcze wspomnieć, że mPay zamierza wprowadzić funkcję dla kierowców – płatności za tankowanie bez wychodzenia z samochodu. Do tego otrzymamy obsługę biletów Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a także nowe produkty pożyczkowe do 20 tysięcy złotych. Lista planowanych zmian jest więc naprawdę długa, co zdecydowanie cieszy – rośnie liczba sytuacji, w których aplikacja będzie przydatna.