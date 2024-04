Bolt wprowadza Kupony. Jak z nich skorzystać i kto może to zrobić?

Słowo kupony najczęściej kojarzone jest z kuponami rabatowymi. Bolt również je regularnie udostępnia, ale w tym przypadku jest mowa o innych Kuponach. Firma kieruje tę nowość wyłącznie do klientów firmowych.

Nowość – Kupony w Bolt Business

Dla niewtajemniczonych najpierw słowo wyjaśnienia: jest to usługa, kierowana do firm, którą uruchomiono w 2018 roku. Obecnie korzysta z niej już około 30000 przedsiębiorstw na ponad 40 rynkach na całym świecie. Dzięki niej pracodawcy mogą zapewnić transport służbowy swoim pracownikom. Co ciekawe, Bolt deklaruje, że wszystkie przejazdy biznesowe są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Od teraz firmy, korzystające z usługi Bolt Business, mogą wystawić Kupony, z których będą mogli skorzystać ich pracownicy lub partnerzy biznesowi. Po jego wygenerowaniu do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z kodem zniżkowym, który należy wkleić do aplikacji, aby go wykorzystać.

Zainteresowani tą nowością klienci firmowi mają do wyboru aż trzy rodzaje Kuponów:

Kupon bez ograniczeń, który pozwala korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów w ramach ustalonego przez firmę limitu wydatków;

Kupon z procentowym rabatem, zapewniający określoną zniżkę na przejazd, który kosztuje minimum 20 złotych;

Kupon z rabatem kwotowym – zasada jego działania jest podobna jak kuponu z procentowym rabatem, z tą różnicą, że daje on rabat o konkretnej wartości kwotowej (tutaj także w przypadku przejazdu, który kosztuje minimum 20 złotych).

Dzięki Kuponom firmy mogą w prosty sposób kontrolować wydatki na przejazdy służbowe

Dzięki temu, że do wyboru są aż trzy rodzaje Kuponów, przedsiębiorstwa mogą wybrać odpowiedni dla każdego pracownika lub partnera biznesowego. Ponadto mają możliwość każdorazowo określić limit wydatków lub wysokość rabatu na przejazd, a także ustalić okres ważności Kuponu.

Firmy otrzymają również informację na temat tego, ile Kuponów zostało zrealizowanych. Podsumowanie można wyeksportować z systemu w celu usprawnienia raportowania i rozliczeń. Co równie ważne: klienci Bolt Business ponoszą koszty wyłącznie zrealizowanych Kuponów.

Zainteresowane firmy mogą zarejestrować się w Bolt Business za pośrednictwem tej strony internetowej.