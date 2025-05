Kosmici powrócili do Polski! Alienware w końcu z laptopami dla graczy

Estetyka sprzętu i akcesoriów dla graczy od zawsze kojarzyła się raczej z ostrym i wyrazistym designem. W ostatnich latach widać jednak, że istnieją na świecie gracze, którzy cenią sobie elegancję, ale nie chcą rezygnować z flagowych podzespołów. Alienware Aurora to odpowiedź na ich potrzeby.

Specyfikacja Alienware Aurora

Tak, jak zorza polarna (ang. aurora) rozświetla niebo nocą, tak zastosowany w nowych laptopach Alienware ekran potrafi zamienić czarną taflę w festiwal barw. Wszystko dzięki 16-calowemu wyświetlaczowi QHD+, potrafiącemu odświeżać obraz z częstotliwością 240 Hz oraz oferującemu jasność rzędu 500 nitów. Panel wspiera także technologię Nvidia G-Sync i Advanced Optimus.

Alienware 16 Aurora (Źródło: Alienware)

A skoro wspomniałem już o producencie układów graficznych, zerknijmy, co kryje się wewnątrz sprzętu. W zależności od potrzeb kupującego, Aurorę można wyposażyć w szeroką gamę kart – od budżetowego RTX 3050, po najnowsze GPU RTX 5060/5070 z TGP o wartości 115 W. W połączeniu z procesorami Intel Core Ultra serii 200 z możliwością wybrania nawet modelu Ultra 9, opcją dobrania 64 GB RAM DDR5 o prędkości 5600 MT/s i SSD o pojemności 4 TB widać, że mamy do czynienia ze sprzętem równie pięknym, co potężnym.

Alienware 30 – uniwersalne piękno

Producent twierdzi, że nowy styl projektowania Alienware 30 to estetyka inspirowana sciencie fiction, a zwłaszcza zjawiskami pozaziemskimi. Jest w tym ziarno prawdy – mając w głowie fakt, że patrzę na sprzęt dla graczy, czułem, jakby faktycznie był on z innej planety. Smukłe linie i brak ozdobników, co pasuje bardziej do laptopów klasy biznesowej, przełamano satynowym wykończeniem w kolorze Insterstellar Indigo i oprócz logo Alienware tylko klawiatura z podświetleniem RGB zdradza, że Aurora to coś więcej niż maszyna do wpisywania liczb w Excelu.

Producent zadbał na szczęście o to, aby w wyjątkowych sytuacjach, w których zależy nam na skupieniu, móc szybko ukryć gamingowy rodowód. Służy temu skrót klawiszowy F7, pod którym ukryto Stealth Mode. Jego zadaniem jest przełączenie podświetlenia klawiatury na biały i przejście w tryb cichy, który ogranicza hałas płynący z wentylatorów. Przy okazji można w ten sposób wydłużyć pracę urządzenia na akumulatorze.

Alienware 16 Aurora (Źródło: Alienware)

Na koniec warto wspomnieć o możliwościach chłodzących laptopa. Zamiast tylnej osłony termicznej, Alienware zastosował w urządzeniu Cryo-Chamber. Na system składa się przestrzeń w okolicy tylnych nóżek, maksymalizująca przepływ powietrza, cztery otwory wylotowe, miedziane rurki cieplne, wloty powietrza nad klawiaturą oraz cienkie wentylatory łopatkowe.

W ramach nowej serii Alienware dostępne są dwie bazy do konfiguracji przyszłego laptopa – 16 Aurora oraz 16X Aurora. Różnice między nimi możecie podejrzeć w tabeli poniżej:

Platforma Alienware 16 Aurora Alienware 16X Aurora CPU Intel Core serii 200 – maksymalnie modele i9 Intel Core serii 200 – maksymalnie modele Ultra 9 GPU Nvidia RTX 3050/4050/5060/5070 (TGP 85 W) Nvidia RTX 5060/5070 (TGP 115 W) RAM Do 32 GB DDR5, 5600 MT/s Do 64 GB DDR5, 5600 MT/s Pamięć wbudowana Do 2 TB Do 4 TB TPP 115 W 155 W Łączność i dostępne porty Wi-Fi 7, 2x USB-A, 2x USB-C Wi-Fi 7, 2x USB-A, 2x USB-C, 1x Thunderbolt Klawiatura Podświetlenie, skok klawiszy 1,4 mm 1-strefowe podświetlenie RGB, skok klawiszy 1,4 mm Audio Głośniki 2×2 W, Dolby Audio Głośniki 2×2 W, Dolby Audio Kamera HD Full HD

czujnik podczerwieni Akumulator 60 Wh lub 96 Wh ED850 96 Wh ED850 Waga i grubość 2,49 kg, 18,6-22,7 mm 2,66 kg, 19,2-23,4 mm Opracowano na podstawie: Alienware

Nowe laptopy Alienware Aurora w wybranych konfiguracjach będą dostępne w Europie pod koniec maja 2025 roku.