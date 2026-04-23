Po prostu dobry smartfon? OnePlus szykuje coś fajnego

Smartfon OnePlus Nord CE 6 zapowiada się na godnego następcę serii słynącej z wyśmienitych i atrakcyjnie wycenionych średniaków. Choć do jego premiery pozostało jeszcze trochę czasu, producent już teraz zdradził najważniejsze informacje na jego temat.

Jaki będzie OnePlus Nord CE 6? Specyfikacja obiecuje wiele

Sercem smartfona OnePlus Nord CE 6 będzie procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 – ten sam, który napędza też inne niezłe średniaki, jak chociażby testowane przez nas modele Poco M8 Pro oraz Nothing Phone (4a). Wydajność powinna więc stać na całkiem niezłym poziomie, ale na tym potencjalne atuty się nie kończą.

Uwagę przykuwa również informacja o akumulatorze cechującym się pojemnością aż 8000 mAh i obsługującym szybkie ładowanie z mocą 80 W, a do tego jeszcze ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Smartfon OnePlus Nord CE 6 (źródło: OnePlus/Amazon)

Nie poznaliśmy jeszcze przekątnej ekranu, ale wiemy za to, że wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość 1,5K, częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz częstotliwość rejestrowania dotyku na poziomie 3200 Hz. Z przodu zainstalowana zostanie także kamerka o rozdzielczości 32 Mpix z autofokusem, a z tyłu – aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Do tego dojdą głośniki stereo z trybem 300% głośności, a dopełnieniem całości będzie system Android 16 z nakładką OxygenOS 16.

Wiemy też, że smartfon OnePlus Nord CE 6 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: jasnoniebieskiej (Fresh Blue), perłowej (Lunar Pearl) oraz czarnej (Pitch Black). Konstrukcja będzie odporna na upadki (co potwierdzono w testach MIL-STD-810H), jak również pyło- i wodoszczelna (w klasach IP68, IP69 i IP69K).

OnePlus Nord CE 6 zadebiutuje w maju. Wraz z nim pojawi się OnePlus Nord CE 6 Lite

Oficjalna premiera smartfona OnePlus Nord CE 6 odbędzie się 7 maja 2026 roku. Wprawdzie w Indiach, ale można przypuszczać, że model ten zadebiutuje również w naszej części świata, wszak bezpośredni poprzednik, czyli OnePlus Nord CE 5, pojawił się w Polsce. Jego ceny startowały z poziomu 1399 złotych i pozostaje mieć nadzieję, że tym razem będzie podobnie.

Wraz z opisanym wyżej modelem na rynku zadebiutuje jeszcze OnePlus Nord CE 6 Lite, którego (nieoficjalną) specyfikację poznaliśmy już wcześniej. Ma mieć procesor MediaTek Dimensity 6300, aparat 50 Mpix z tyłu i 16 Mpix z przodu, 6,7-calowy wyświetlacz LCD o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulator o pojemności 7000 mAh.