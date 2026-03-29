Niedrogi smartfon, świetny akumulator. Taki będzie nowy OnePlus

W tym roku ma zadebiutować OnePlus Nord CE 6 Lite. Otrzymamy niedrogi smartfon ze świetnym akumulatorem.

OnePlus Nord CE 6 Lite – specyfikacja (prawdopodobna)

Naprawdę dobrze korzysta mi się z mojego prywatnego Pixela, ale przeciętny akumulator i słaby czas pracy bez ładowarki potrafią być irytujące. Z zazdrością więc patrzę na to, co mają chociażby użytkownicy konkurencyjnego OnePlusa 15. Co więcej, w przypadku omawianego producenta nie trzeba nawet kupować modelu z wyższej półki, aby dostać naprawdę dobry akumulator – ucz się Google!

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to OnePlus Nord CE 6 Lite będzie niedrogim smartfonem z niezłym akumulatorem. Na pokładzie ma bowiem znaleźć się ogniwo 7000 mAh, co jest zapowiedzią ponad zadowalającego czasu pracy bez ładowarki.

OnePlus Nord CE 6 Lite ma także mieć 6,7-calowy ekran LCD z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jeśli to się potwierdzi, to będziemy mieli do czynienia z regresem względem poprzednika – OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w panel AMOLED.

źródło: Smartprix

Sercem ma być procesor MediaTek Dimensity 6300. Na pokładzie znajdzie się jeszcze miejsce dla aparatu głównego 50 Mpix, któremu będzie towarzyszyło drugie oczko o nieznanych jeszcze możliwościach. Z kolei do selfie ma być przeznaczony aparat 16 Mpix. Do tego dojdzie boczny skaner linii papilarnych, najnowsza wersja OxygenOS oraz 5G.

Kiedy można spodziewać się debiutu OnePlus Nord CE 6 Lite?

Na ten moment dokładna data premiery nie jest znana, ale oczekuje się, że smartfon w ciągu najbliższych miesięcy pojawi się w Indiach. Nie wiadomo nic na temat globalnego debiutu, ale przypominam, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G zawitał do Polski. Owszem mogliśmy niedawno usłyszeć, że marka może być oferowana tylko w Chinach, ale niewykluczone, że spełni się inny scenariusz – OnePlus będzie sprzedawał smartfony w Europie, ale nie będą to topowe modele.

Według serwisu Smartprix, OnePlus Nord CE 6 Lite w wersji 6/128 GB ma być oferowany w Indiach w cenie poniżej 23000 rupii, co jest równowartością około 903 złotych. Firma, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami komponentów, ma jednak zrezygnować z ładowarki w pudełku. Może to też tłumaczyć przejście z AMOLED-a na ekran LCD.