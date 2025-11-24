Nowy OnePlus coraz bliżej. Snapdragon 8 Gen 5 wchodzi do gry

OnePlus szykuje się do jednej z ważniejszych premier końcówki 2025 roku. W Chinach zadebiutuje OnePlus Ace 6T, który według przecieków ma globalnie trafić na rynek jako OnePlus 15R. Będzie wydajnie, ale nie wszystko w tym projekcie musi się podobać.

Co wiadomo na temat modelu OnePlus Ace 6T?

Producent oficjalnie zapowiedział OnePlus Ace 6T jako model projektowany z myślą o wysokiej wydajności i zastosowaniach gamingowych. Najważniejszym elementem układanki jest Snapdragon 8 Gen 5, nowy procesor Qualcomma, pozycjonowany nieco niżej od topowego układu Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale mocno nastawiony na efektywność energetyczną.

Według wczesnych testów syntetycznych, układ przekracza 3,5 miliona punktów w AnTuTu, czyli wyraźnie wyżej niż konstrukcje z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. OnePlus otwarcie komunikuje, że Ace 6T będzie pierwszym smartfonem na świecie z tym chipsetem.

Z potwierdzonych materiałów wynika, że smartfon otrzyma ekran OLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz, co oznacza wyraźnie płynniejsze animacje niż w typowych panelach 120 Hz i może realnie przełożyć się na przewagę w grach mobilnych. Oficjalnie zapowiedziano również największy dotąd akumulator w historii OnePlusa, bo o pojemności ponad 8000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe z mocą nawet 100 W.

Na opublikowanych renderach widać płaski wyświetlacz, podwójny moduł aparatu oraz Plus key, umieszczony na lewej krawędzi, który zastępuje kultowy Alert Slider i pełni rolę programowalnego przycisku skrótów, m.in. do trybu Mind Space.

OnePlus Ace 6T w kolorystyce: Flash Black, Fleeting Green, Electric Violet (źródło: Oppo)

Wiadomo też, że na start pojawią się trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona i fioletowa. Dodatkowo producent zapowiedział limitowaną edycję Genshin Impact Kamisato Ayaka Edition, która ma różnić się przede wszystkim wykończeniem, motywami systemowymi i akcesoriami.

Globalnie OnePlus przygotowuje OnePlus 15R jako tańszą alternatywę wobec flagowego OnePlus 15, który zadebiutował w Polsce 13 listopada 2025 roku. Marka nie podała jeszcze oficjalnie pełnych danych technicznych, ale już teraz wyraźnie pozycjonuje 15R jako „flagship killera”.

Nieoficjalna specyfikacja OnePlus Ace 6T i OnePlus 15R

W przeciekach dominuje bardzo spójna narracja: OnePlus Ace 6T i OnePlus 15R mają być praktycznie tym samym telefonem, rozdzielonym jedynie nazwą, oprogramowaniem – ColorOS 16 w Chinach, a OxygenOS 16 globalnie – i konfiguracją pasm sieciowych. Część źródeł wręcz sugeruje, że wcześniejszy plan powiązania OnePlus 15R z modelem OnePlus Ace 6 został porzucony na rzecz nowszego Ace 6T.

Ekran OLED ma mieć 6,83 cala i rozdzielczość 1,5K, co plasuje go pomiędzy klasycznym Full HD+ a QHD+. Konfiguracje mają obejmować 12 lub 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz od 256 do 512 GB, a w topowym wariancie nawet 1 TB szybkiej pamięci. Model ma charakteryzować się też wysoką odpornością na wodę i pył – zgodnie z kryteriami klasy IP69K.

Z zestawu aparatów na tyle zniknie teleobiektyw, który był jedną z przewag OnePlus 13R nad częścią konkurencji. W Ace 6T i 15R spodziewamy się 50 Mpix aparatu głównego z optyczną stabilizacją i 8 Mpix aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, a z przodu 32 Mpix. To typowo bezpieczny zestaw, zupełnie wystarczający do codziennych zdjęć.

Kiedy premiera OnePlus Ace 6T i OnePlus 15R?

W październiku 2025 roku odbyła się chińska premiera OnePlus Ace 6. Prezes chińskiego oddziału OnePlus potwierdził, że Ace 6T zadebiutuje w Chinach jeszcze w listopadzie i będzie pierwszym smartfonem z układem Snapdragon 8 Gen 5. OnePlus 15R zostanie natomiast w pełni zaprezentowany 17 grudnia 2025 roku.