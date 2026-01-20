Niewiarygodne: OnePlus 16 może stać się Twoim niespełnionym marzeniem

Kolejne doniesienia sprawiały, że smartfon OnePlus 16 stawał się coraz atrakcyjniejszy. Niespodziewanie jednak, niczym grom z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość, która może mieć ogromny wpływ na zainteresowanie tym modelem w Polsce (i nie tylko).

Smartfon OnePlus 16 może stać się niespełnionym marzeniem Polaka (i nie tylko)

27 października 2025 roku w Chinach został zaprezentowany smartfon OnePlus 15. Bardzo szybko, bo już 13 listopada 2025 roku OnePlus 15 zadebiutował w Polsce. Dla przypomnienia, OnePlus 13 miał premierę w Chinach pod koniec października 2024 roku, a do Polski trafił dopiero na początku stycznia 2025 roku.

Sugerowało to, że producent zmienił swoją strategię, chcąc umocnić pozycję na rynku globalnym. W związku z tym ogromnym zaskoczeniem jest informacja, że OnePlus 16 (podobno) pozostanie dostępny wyłącznie w Chinach i nie doczeka się globalnej premiery, w tym w Polsce.

Dlaczego smartfon OnePlus 16 może nie być dostępny poza Chinami?

Wydaje się to wręcz niewiarygodne, lecz producenci niejednokrotnie decydowali się na podobnie trudne do uwierzenia kroki. Często są one wynikiem zmiany strategii, a tutaj trzeba zauważyć, że OnePlus jest pod skrzydłami Oppo.

Być może Oppo stwierdziło, że globalnie flagowe smartfony OnePlusa wciąż mają zbyt mało udziałów w rynku i nie opłaca się poświęcać zasobów na dystrybucję oraz promocję kolejnego flagowca tej marki, a rolę „globalnych flagowców” przyjmie seria Oppo Find X.

Niewykluczone też, że wpływ na taką decyzję mają szybko rosnące koszty pamięci. Być może w Chinach OnePlus może jeszcze „udźwignąć” dodatkowe koszty, natomiast na innych rynkach – w związku z wyższymi kosztami dystrybucji i promocji – cena byłaby zbyt wysoka i nieakceptowalna dla klientów.

Wśród domysłów pojawiają się jeszcze ograniczenia dotyczące pojemności akumulatorów w smartfonach, które są sprowadzane do Unii Europejskiej. Według ostatnich doniesień smartfon OnePlus 16 ma mieć akumulator o pojemności ~9000 mAh, w związku z czym nie mógłby być sprzedawany we Wspólnocie – producent musiałby zmniejszyć pojemność baterii.

Dotyczy to jednak jedynie EU, a tutaj jest mowa o braku dostępności także na innych rynkach, gdzie takiego ograniczenia nie ma. Pozostaje mieć nadzieję, że ta informacja okaże się nieprawdziwa, ponieważ smartfon zapowiada się coraz atrakcyjniej – jest m.in. mowa, że OnePlus 16 otrzyma aparat o rozdzielczości 200 Mpix (który może przyjąć rolę teleobiektywu).