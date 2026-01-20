Rewelacyjna funkcja Spotify. Rozwiązuje irytujący problem

Spotify pracuje nad świetną funkcją, która ma rozwiązywać irytujący problem. Poza tym możesz już wypróbować w aplikacji dwie nowe i praktyczne funkcje.

Świetna funkcja trafi do Spotify. Jest jednak jedno „ale”…

Jeśli czasami zdarza się Wam czytać książki (albo jesteście molami książkowym), to ta funkcja Was zachwyci. Kojarzycie sytuację, kiedy czytacie daną pozycję i ciekawi Was dalszy ciąg, ale np. wsiadacie za kierownicę i nie jesteście w stanie kontynuować książki? W takich chwilach z pomocą przychodzi technologia w postaci audiobooków, jednak dotychczas odnalezienie właściwego fragmentu w plikach audio mogło zająć naprawdę sporo czasu. Wygląda na to, że Spotify wkrótce może rozwiązać ten problem.

Autorzy z Android Authority w aplikacji Spotify w wersji 9.1.18.282 odkryli funkcję Page Match, które ma być narzędziem ułatwiającym przełączanie się pomiędzy tradycyjną książką lub e-bookiem. Zasada działania jest bardzo prosta – wystarczy, że czytelnik zeskanuje ostatnią czytaną stronę za pomocą aparatu w smartfonie, a Spotify od razu przeniesie go do konkretnego miejsca w audiobooku. Funkcja ta została oparta na optycznym rozpoznawaniu znaków (OCR).

To jednak nie koniec, bo zgodnie z kodem programistycznym wersji beta opcja może działać w „dwie strony”. Jeśli czytelnik zatrzyma słuchanie i będzie chciał powrócić do czytania książki, to wówczas Spotify podpowie, na jakiej stronie zakończono odsłuch wersji audio.

Najprawdopodobniej nowa funkcja będzie dostępna wyłącznie wtedy, kiedy użytkownik posiada lub odblokuje konkretny audiobook. W innym przypadku Spotify powiadomi o możliwości zakupu pozycji. Obsługa Page Match ma być dostępna na tych rynkach, gdzie są dostępne audiobooki, m.in. w części krajów Europy, USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, jednak nadal nie w Polsce.

Praktyczne i nowe funkcje Spotify, które już możesz wypróbować

Do serwisu Spotify trafiły także dwie nowe funkcje do dzielenia się ulubionymi utworami czy podcastami ze znajomymi lub rodziną. Pierwsza z nich to Aktywność odtwarzania, pozwalająca na wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnie słuchanych przez użytkownika utworów. Opcja ta jest dostępna dla znajomych czy rodziny, z którymi nawiązano kontakt poprzez Wiadomości (które są dostępne na Spotify od 2025 roku).

Aby włączyć tę funkcję, należy otworzyć aplikację i stuknąć w ikonę z inicjałem (lewy górny róg), wybrać z listy Ustawienia i prywatność, a następnie Prywatność i funkcje społecznościowe. Aktywowanie funkcji polega na przesunięciu suwaka przy opcji Aktywność odtwarzania i zatwierdzeniu przyciskiem Włącz.

Druga funkcja to Prośba o Jam. Przypomnę, że Spotify Jam pozwala innym użytkownikom na dołączenie do wspólnego słuchania muzyki w czasie rzeczywistym. Nowa opcja umożliwi teraz przesłanie zaproszenia do znajomego czy członka rodziny.

Aby włączyć tę funkcję, należy otworzyć menu (stuknąć w ikonę z inicjałem) i przejść do sekcji Wiadomości oraz wybrać odbiorcę. W prawym górnym rogu znajdziesz ikonę Jam, co poskutkuje przesłaniem prośby o zdalną sesję. Odbiorca musi zaakceptować prośbę – jeśli to zrobi, staje się gospodarzem tej sesji. Użytkownicy mogą dodawać utwory do kolejki i słuchać ich razem.