Dobry smartfon nie musi być drogi. Jeśli zgodzisz się na jeden kompromis, kupisz model znanej marki w bardzo przystępnej cenie w nowo uruchomionym sklepie.

Smartfony znanych marek w niskich cenach. Ruszył nowy sklep

Orange poinformowało dziś, że we współpracy z firmą Dipli został uruchomiony sklep Orange Powered by Twice, w którym można kupić smartfony znanych marek – Apple, Samsung, Google i Xiaomi – w bardzo atrakcyjnych cenach.

W tym sklepie nie kupicie najnowszych modeli, ale dostępne są m.in. iPhone 16 Pro Max (od 3625 złotych) i Samsung Galaxy S24 (od 1622 złotych), a także Google Pixel 8 Pro (od 1373 złotych). Tak niskie ceny związane są z faktem, że nie są to fabrycznie nowe, a odnowione i sprawdzone (według deklaracji: profesjonalnie i dokładnie) urządzenia.

Ceny smartfonów różnią się i zależą od stanu danego modelu w trzystopniowej skali:

dobry – widoczne ślady zużycia, jak liczne zarysowania,

bardzo dobry – lekkie ślady użytkowania, na przykład rysy na obudowie i ekranie,

idealny – jak nowy.

Każdy smartfon jest jednak objęty 24-miesięczną gwarancją, podobnie jak nówka-sztuka, więc w przypadku wystąpienia usterki podczas użytkowania można żądać bezpłatnej naprawy. Dozwolone jest też zwrócenie urządzenia w ciągu 14 dni od zakupu bez ponoszenia konsekwencji.

Sklep Orange Powered by Twice dostępny jest pod adresem odnowionetelefony.pl.

10 GB internetu w roamingu w UE w prezencie dla klientów Orange

Operator przygotował również pakiet internetu o wielkości 10 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej (Strefa 1). Bonus można aktywować za pośrednictwem aplikacji Mój Orange – należy wejść w zakładkę „Dla Ciebie”, a następnie „Pakiety i usługi” i dotknąć opcję „Aktywuj pakiet GB”.

Dodatkowy pakiet 10 GB internetu w roamingu w Unii Europejskiej mogą włączyć i wykorzystać do 28 lutego 2026 roku użytkownicy oferty na kartę. Równocześnie operator dorzuci ekstra 10 GB w Polsce, zastrzegając przy tym, że wykorzystanie wszystkich środków na transfer danych w kraju uniemożliwi skorzystanie z transferu danych z pakietu w Strefie 1.

Regulamin promocji (PDF)

Od teraz podpiszesz umowę z Nju także lub tylko całkowicie online

Orange zdecydowało się też umożliwić klientom, zainteresowanym ofertą sieci Nju, podpisać umowę całkowicie online, bez pośrednictwa kuriera. Opcja ta dostępna jest dla osób, które kupują nowy numer w ofercie abonamentowej, przenoszą numer od innego operatora lub migrują z oferty na kartę (zarówno Nju, jak i Orange) na abonament w Nju.

W przypadku wybrania nowego numeru lub przeniesienia numeru z innej sieci wciąż można zdecydować się na klasyczną, papierową umowę, natomiast w pozostałych można zawrzeć umowę wyłącznie online. Mowa tu o numerze dodatkowym, ofercie internetowej i migracji numeru z oferty na kartę na taryfę na abonament.

Operator informuje, że klient, który chce zawrzeć umowę online, musi przejść pozytywną weryfikację, a nowi dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość za pomocą usługi moje ID (nie dotyczy to osób, które już korzystają z usług Orange lub Nju).