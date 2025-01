OnePlus 13 i 13R debiutują w Polsce. Na start smartwatch gratis i zwrot części kasy

OnePlus przyjął dość dziwną strategię, by – podczas gdy oczy całego technologicznego światka zwrócone są na trwające targi CES 2025 w Las Vegas – wprowadzać na globalny rynek nowy smartfon, a właściwie dwa, bo OnePlusa 13 i OnePlusa 13R. Ale skoro tak sobie wymyślili, nie pozostaje nam nic innego, jak wierzyć, że to info nie zginie w gąszczu pozostałych nowości płynących prosto ze Stanów.

OnePlus 13 nie stanowi dla nas żadnej tajemnicy…

Chińska premiera OnePlusa 13 miała miejsce 31 października 2024 roku. Wtedy poznaliśmy jego pełną specyfikację i cenę, przewidzianą przez producenta na rodzimy rynek dla poszczególnych wariantów (startuje od 4499 juanów, czyli równowartości 2530 złotych, oczywiście w prostym przeliczeniu). Często jednak bywa tak, że firmy mają różne warianty tych samych modeli dla rynku chińskiego i globalnego. Jak jest tym razem?

W przypadku trzynastki różnic w specyfikacji między poszczególnymi rynkami właściwie brak. OnePlus 13 jest zatem wyposażony w wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 6,82”, rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli, częstotliwości taktowania 120 Hz i jasności maksymalnej 4500 nitów. Ekran chroniony jest szkłam ceramicznym Crystal Shield.

Za działanie telefonu odpowiada flagowy, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mający do dyspozycji do nawet 24 GB RAM (ale nie w Polsce… to pierwsza różnica) i maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 (w Polsce maks to 512 GB, a zatem druga różnica). Systemem operacyjnym, pod kontrolą którego pracuje nowość jeden+, jest Android 15 z nakładką producenta.

Za możliwości fotograficzne odpowiada zestaw trzech aparatów o takiej samej rozdzielczości – 50 Mpix. Mamy zatem: główny Sony LYT-808 1/1,4” f/1.6 OIS, ultraszerokokątny Samsung ISOCELL JN1 1/1,2” f/2.2 i peryskopowy teleobiektyw Sony LYT-600 1/1,95” f/2.6 z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS. Z przodu natomiast jest kamerka 32 Mpix f/2.4 (Sony IMX615).

Co jeszcze trzeba wiedzieć o OnePlusie 13? Jego akumulator ma pojemność 6000 mAh i wspiera ładowanie zarówno przewodowe (100 W), jak i bezprzewodowe (50 W), a sama konstrukcja spełnia normę IP68 i IP69. Na pokładzie nie zabrakło głośników stereo i ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych w ekranie, jak również dual SIM, USB typu C, Bluetooth 5.4, NFC, GPS i 5G. Wymiary modelu to 163 x 77 x 9 mm, a waga – 208 g.

OnePlus 13 (fot. OnePlus)

… a OnePlus 13R to OnePlus Ace 5 w nieco innym wydaniu

Jeśli kojarzycie chińskiego OnePlusa Ace 5, możecie wiedzieć, czego spodziewać się po OnePlusie 13R. W zdecydowanej większości specyfikacji poszczególne parametry są identyczne – różnice są dwie. Pierwsza to zastosowanie w OnePlusie 13R teleobiektywu (w Ace 5 mamy makro 2 Mpix), druga – zmniejszenie akumulatora do i tak niezłej pojemności 6000 (vs 6415 mAh) z obsługą ładowania 80 W. A co jeszcze oferuje nowość OnePlusa?

OnePlus 13R jest wyposażony w ekran o przekątnej 6,78” i rozdzielczości 2780 x 1264 piksele, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM czy wreszcie maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej (ale też UFS 4.0). Zdjęcia zrobimy z użyciem głównego aparatu 50 Mpix (LYT-700), ultraszerokiego kąta 8 Mpix i teleobiektywu 50 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym. OnePlus 13R z przodu i z tyłu ma szkło Gorilla Glass 7i oraz spełnia normę IP65.

OnePlus 13R (fot. OnePlus)

Cena OnePlusa 13 i OnePlusa 13R w Polsce

Podobnie, jak w Chinach, także w Polsce OnePlusa 13 można kupić w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, białej i czarnej. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach: 12 GB RAM i 256 GB pamięci za 4799 złotych oraz 16 GB RAM i 512 GB pamięci – za 5299 złotych.

Jeśli natomiast chodzi o OnePlusa 13R, jego cena została ustalona na 3699 złotych w jedynym dostępnym w Polsce wariancie 12/256.

Promocja na start sprzedaży OnePlusa 13 i OnePlusa 13R

Do obu smartfonów w ramach przedsprzedaży, która potrwa do 22 stycznia 2025, producent dorzuca smartwatch OnePlus Watch 2R o wartości ok. tysiąca złotych – wystarczy dodać go do zamówienia podczas zakupu.

To jednak nie wszystko. Po zarejestrowaniu zakupu telefonu na dedykowanej promocji stronie, do odebrania będziecie mieć Czek BLIK z bankomatu – 400 złotych w przypadku OnePlusa 13 16/512 i 200 złotych w przypadku OnePlusa 13 12/256 i OnePlusa 13R.

Zakupu należy dokonać między 7.01 a 4.02, natomiast rejestracja, by otrzymać zwrot pieniężny, możliwa będzie do 11.02.

Regulamin promocji dostępny jest tutaj.