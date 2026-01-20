Nowy smartwatch Honor ma styl. I funkcję, jakiej nie ma żaden inny

Ma niespełna 10 mm grubości, wyjątkowo estetyczną konstrukcję, a do tego całkiem szeroką funkcjonalność z rozwiązaniem, jakiego nie ma żaden inny model na rynku. Oto smartwatch Honor Watch GS 5.

Smartwatch Honor Watch GS 5 zadebiutował 4 lata po poprzedniku

Smartwatch Honor Watch GS 5 został zaprezentowany podczas wydarzenia poświęconego premierze smartfonów Honor Magic 8 Pro Air i Magic 8 RSR Porsche Design. To bezpośredni następca zegarka Honor Watch GS 3 sprzed czterech lat – trochę więc przyszło nam poczekać. Czy było warto?

Honor Watch GS 5 ma jedynie 9,9 mm grubości, znajduje się zatem w gronie najsmuklejszych smartwatchy na rynku. Jego bezel został wykonany ze stopu aluminium, a pasek – z prawdziwej skóry. Zamysł był taki, by połączyć elegancję z funkcjonalnością, szczególnie w kontekście zdrowotnym.

Jeśli chodzi o tę ostatnią, to wyróżnia go funkcja diagnostyki nagłego zatrzymania krążenia. Krótko mówiąc: zegarek jest w stanie identyfikować wzorce wskazujące na potencjalne ryzyko chorób serca, zanim staną się poważne. Wykrywa również migotanie przedsionków, nieregularny rytm serca czy bezdech senny.

Honor Watch GS 5 (fot. Honor)

Funkcjonalność Honor Watch GS 5 to jego mocna strona

Poza tym zegarek oferuje – standardowo – całodobowy monitoring pulsu, natlenienia krwi i poziomu stresu, mierzy czas i jakość snu, a także zlicza kroki, dystans i kalorie. Nie zabrakło też ponad setki trybów sportowych. Do tego wyświetla powiadomienia, obsługuje połączenia telefoniczne przez Bluetooth, umożliwia odtwarzanie muzyki offline oraz ma na pokładzie moduły GPS i NFC.

Kolejnym atutem smartwatcha wydaje się krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 495 mAh. Ma zapewniać nawet 23 dni działania na jednym ładowaniu, a po aktywacji trybu Always on Display – spokojnie wytrzymać do 9 dni. W dodatku wystarczy 5-minutowe ładowanie, by energii nie zabrakło przez cały dzień.

Honor Watch GS 5 (fot. Honor)

Skoro jesteśmy już przy ekranie, Honor Watch GS 5 został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli i jasności sięgającej 1500 nitów. Korzystanie z zegarka także w słoneczne dni powinno więc być całkiem komfortowe.

Ile kosztuje smartwatch Honor Watch GS 5? (cena w Chinach)

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: czarną i khaki. Regularna sprzedaż w Chinach rozpocznie się 23 stycznia 2026 roku, ale już teraz przyjmowane są zamówienia – cena wynosi 699 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~365 złotych.

Na razie jednak nie wiadomo, czy zegarek trafi też na polski rynek.