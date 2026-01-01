W przypadku flagowych smartfonów nie ma miejsca na kompromisy – albo jesteś najlepszy, albo każdy będzie widział najdrobniejszą różnicę względem rywali. OnePlus 16 może uniknąć nieprzyjemnych porównań na swoją niekorzyść.

Wojna na cyferki

Czy tego chcemy czy nie, parametry techniczne zawsze będą ważnym kryterium przy wyborze urządzenia. Choć wynik w benchmarku wcale nie musi oznaczać, że telefon będzie działał płynniej na co dzień lub lepiej sprawował się w grach mobilnych od rywali, to na koniec dnia jest większa szansa, że kupicie urządzenie, które pokonał w teście rywali.

Ten sam mechanizm możemy wykorzystać w wielu miejscach – porównać rozmiar akumulatora, moc ładowania czy częstotliwość odświeżania ekranu. Podobnie niektórzy traktują również aspekty fotograficzne. Wiadomo, że w aparacie cyfrowym na jakość obrazu wpływa nie tylko rozdzielczość matrycy, ale także takie wartości jak długość ogniskowej, przysłona czy rozmiar sensora. Podświadomie jednak czujemy, że smartfon z aparatem 50 Mpix, wykorzystujący pixel binning, robi lepsze zdjęcia niż sprzęt niekorzystający z tej technologii i robiący fotki w natywnej rozdzielczości 12 Mpix.

OnePlus 16 dorówna Samsungowi i Xiaomi

Choć OnePlus 15 właściwie dopiero co zadebiutował, już pojawiają się informacje o jego następcy. Tym razem głos zabrał znany informator Digital Chat Station. W jednym z opublikowanych niedawno wpisów zasugerował, że kolejny flagowiec producenta zostanie wyposażony w aparat o rozdzielczości 200 Mpix.

Choć nie sprecyzowano, o jaki typ obiektywu może chodzić, wcześniej DCS podawał, że nadchodzący składany smartfon Oppo N6 będzie mieć teleobiektyw z sensorem 200 Mpix. A tak się składa, że w przypadku OnePlusa 15 i Oppo N5 zastosowano ten sam duet, jeżeli chodzi o główny aparat i kamerkę tele, czyli – kolejno – sensory Sony Lytia LYT-700 oraz Samsung JN5, oba o rozdzielczości 50 Mpix.

OnePlus 15 – fotograficzne 3×50 Mpix (Źródło: Jakub Kordasiński | Tabletowo)

Stosując matrycę o rozdzielczości 200 Mpix OnePlus 16 dołączyłby do grona ultraflagowców wyposażonych w tak szczegółowy sensor – obecnie w tym składzie jest m.in Samsung Galaxy S25 Ultra (główny aparat), Xiaomi 17 Ultra (teleobiektyw) oraz Vivo X300 Ultra (główny aparat oraz obiektyw peryskopowy).

Na spełnienie tego scenariusza poczekamy jednak wiele miesięcy.