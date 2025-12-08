OnePlus 15R właśnie stał się mniej atrakcyjny

Smartfon OnePlus 15R zapowiadał się na wyśmienitą propozycję. Niestety, okazuje się, że jednak nie będzie on tak atrakcyjny, jak się spodziewaliśmy.

Smartfon OnePlus 15R nie będzie tak atrakcyjny jak jego pierwowzór

Globalna wersja OnePlus 15 jest niemal taka sama jak OnePlus 15, który zadebiutował w Chinach 27 października 2025 roku. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego oczekiwaliśmy, że podobnie będzie w przypadku modelu OnePlus Ace 6T, zaprezentowanego 3 grudnia 2025 roku. Cóż, niestety nie.

Smartfon OnePlus 15R, który ma być globalną wersją Ace 6T, nie będzie jego kopią. Indyjski oddział producenta oficjalnie zapowiedział bowiem, że zaoferuje on akumulator o pojemności 7400 mAh, podczas gdy pierwowzór ma na pokładzie baterię 8300 mAh.

Różnica w pojemności wyniesie zatem aż 900 mAh. To dużo i prawdopodobnie nie pozostanie bez wpływu na czas pracy na pojedynczym ładowaniu, aczkolwiek wciąż powinien on być całkiem długi, choć oczywiście będzie zależał od intensywności używania urządzenia. Mimo wszystko to sprawia, że smartfon OnePlus 15R stał się trochę mniej atrakcyjni niż się spodziewaliśmy.

Na tę chwilę zapowiada się jednak, że będzie to jedyna, znacząca różnica względem modelu Ace 6T. Można się spodziewać, że smartfon OnePlus 15R również zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, pamięci RAM LPDDR5X i UFS 4.1, aparaty 16 Mpix (f/2.4) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, a także 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2800×1272 pikseli (450 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90, 120, 144 i 165 Hz.

OnePlus Ace 6T w kolorystyce: Flash Black, Fleeting Green, Electric Violet. Ta ostatnia prawdopodobnie nie będzie dostępna globalnie (źródło: Oppo)

Pewna jest też odporność, zgodna z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Kiedy zadebiutuje smartfon OnePlus 15R? Oficjalna premiera już niedługo

Producent oficjalnie zapowiedział, że OnePlus 15R zostanie zaprezentowany 17 grudnia 2025 roku. Wraz z nim zadebiutują tablet OnePlus Pad Go 2 i smartwatch OnePlus Watch Lite.

Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale na stronie OnePlusa można zapisać się do grona subskrybentów, aby zyskać kod rabatowy o wartości do 200 euro.