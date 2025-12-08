Światłowód za 0 złotych przez 2 miesiące i darmowe gigabajty

Możecie skorzystać z dwóch nowych promocji. Jedna z nich pozwoli korzystać ze światłowodu przez 2 miesiące za 0 złotych, a w ramach drugiej można odebrać bezpłatnie 1000 gigabajtów.

0 złotych za światłowód przez 2 miesiące

Orange zaanonsowało dwie promocje w Nju z okazji zbliżających się świąt. Jedna z propozycji została skierowana do nowych klientów, którzy zdecydują się na światłowód od Nju. Jeśli zrobisz to do 14 grudnia 2025 roku, to przez pierwsze dwa miesiące abonament wyniesie okrągłe 0 złotych.

Operator podkreśla, że brak opłat przez pierwsze dwa miesiące nie dotyczy jednorazowej opłaty instalacyjnej, wynoszącej 50 złotych oraz dopłaty do budynku jednorodzinnego w wysokości 20 złotych na miesiąc. Promocją objęte są wszystkie trzy dostępne prędkości internetu ze światłowodu, w tym nowo wprowadzona do 600 Mb/s.

Aby skorzystać z promocji, należy podczas zamawiania usługi Nju światłowód wpisać kod rabatowy SWIETA25. Co ważne, operator podkreśla, że liczba wykorzystań kodu jest ograniczona.

Darmowe gigabajty w Nju na abonament

Z kolei użytkownicy abonamentu w sieci Nju mogą otrzymać 1000 darmowych gigabajtów na trzy miesiące. Oferta obowiązuje wyłącznie do 14 grudnia 2025 roku i została skierowana do klientów nowych i przenoszących numer od innego operatora, którzy zdecydują się na plan Nju na abonament lub Nju abonament dodatkowy.

Pakiet zostanie przyznany dla każdego numeru – przykładowo, decydując się na pakiet trio, łącznie użytkownicy otrzymają 3000 gigabajtów w prezencie. Paczka danych trafi do klienta w ciągu maksymalnie 14 dni od daty aktywacji oferty. Operator podkreśla, że promocją nie zostały objęte plany, takie jak Nju internetowy oraz Nju subskrypcja.

Warto przypomnieć, że świąteczne prezenty można odbierać również w Orange na kartę. Wystarczy doładować konto główne kwotą co najmniej 35 złotych do 31 grudnia 2025 roku, aby dostać 1000 gigabajtów. Z kolei uczestnicy programu Magenta Moments w T-Mobile mogą zagrać w specjalną grę w aplikacji i zdobywać vouchery i Serca (punkty lojalnościowe).