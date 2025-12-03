Nowy OnePlus imponuje akumulatorem i mocarnym procesorem

Zadebiutował OnePlus Ace 6T. Na pokładzie znalazł się wielki AMOLED, potężny Snapdragon oraz imponujący akumulator.

Specyfikacja OnePlus Ace 6T robi wrażenie

Premiera OnePlus Ace 6T nie jest żadnym zaskoczeniem. Na temat omawianego smartfona mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Pojawiły się nawet dane dotyczące jego specyfikacji oraz grafiki przedstawiające wygląd. Nie zmienia to jednak faktu, że jego wprowadzenie na rynek należy odnotować. Tym bardziej, że dotychczas nie znaliśmy wszystkich szczegółów.

OnePlus Ace 6T wyposażony jest w 6,83-calowy AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1272 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Chroniony jest on szkłem Oppo Crystal Shield. We wnętrzu umieszczono procesor Snapdragon 8 Gen 5, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 12 lub 16 GB RAM LPDDR5X, a także 256 lub 512 GB przestrzeni na dane UFS 4.1. Dla najbardziej wymagających przygotowano jeszcze wariant 1 TB. Natomiast za odprowadzanie nadmiaru ciepła ma dbać nowy, wydajniejszy system chłodzenia Glacier VC.

Jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć, użytkownik do dyspozycji otrzymuje aparat główny 50 Mpix, Sony IMX906 1/1.56″ z f/1.8 i OIS, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix 112° z f/2.2. Z kolei z przodu znajduje się aparat 16 Mpix z f/2.4. Raczej nie jest to najlepszy fotograficzny smartfon, ale możliwe, że nadrobi czasem pracy bez ładowarki. W obudowie znalazło się miejsce dla akumulatora 8300 mAh z funkcją szybkiego ładowania SuperVOOC 100 W. Ładowanie od 1 do 50% trwa 23 minuty.

OnePlus Ace 6T w kolorystyce: Flash Black, Fleeting Green, Electric Violet (źródło: Oppo)

To wszystko działa pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką producenta. Wymiary wynoszą 163,41 x 77,04 x 8 mm dla wersji Electric Violet. Pozostałe dwie wersje, czyli Shadow Green i Flash Black, są nieco grubsze – 8,3 mm. Waga to odpowiednio 211 g, 217 g oraz 216 g. Użytkownik dostaje jeszcze pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatami IP68 i 69K.

OnePlus Ace 6T – cena i dostępność

Smartfon można już zamawiać w Chinach. Jego ceny przedstawiają się następująco:

12 GB / 256 GB – 2599 juanów (około 1331 złotych),

16 GB / 256 GB – 2899 juanów (około 1485 złotych),

12 GB / 512 GB – 3099 juanów (około 1587 złotych),

16 GB / 512 GB – 3399 juanów (około 1741 złotych,

16 GB / 1 TB – 3899 juanów (około 1997 złotych).

źródło: OnePlus

Co ciekawe, oferowana jest też edycja specjalna Genshin Impact Kamisato Ayaka Limited Edition w ekskluzywnej wersji kolorystycznej. Sprzedawana jest wraz z zestawem unikatowych akcesoriów. Jej cena to 3699 juanów (około 1894 złotych).

Warto jeszcze wspomnieć, że 17 grudnia zadebiutuje OnePlus 15R, czyli globalna wersja modelu OnePlus Ace 6T. Wówczas poznamy też smartwatch OnePlusa bez Wear OS oraz tablet OnePlus Pad Go 2.