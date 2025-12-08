Nowy producent smartwatchy w Polsce. Na start sporo zaoszczędzisz

Producent smartwatchy Mibro oficjalnie ogłosił otwarcie własnego sklepu w Polsce. Chińska marka produkuje urządzenia typu wearable, takie jak smartwatche i słuchawki. Na początek sprzęty kupisz w dużo niższych cenach.

Smartwatche Mibro w promocyjnych cenach

Chińska marka, trudniąca się produkcją inteligentnych urządzeń typu wearable, właśnie uruchomiła własny sklep internetowy w Polsce. Z okazji debiutu w kraju nad Wisłą, Mibro sprzedaje swoje sprzęty w atrakcyjnych cenach – obniżki sięgają nawet 50%. W ofercie znajdziesz przede wszystkim smartwatche i słuchawki, które – jak deklaruje producent – łączą w sobie wydajność i funkcjonalność z atrakcyjną ceną.

Jednym z modeli zegarków jest Mibro GS Explorer, który wyposażono w barometryczny czujnik wysokości, GPS, pulsoksymetr, funkcję pomiaru tętna, a także 150 trybów sportowych z możliwością integracji z aplikacją Strava. GS Explorer wyróżnia się też wodoszczelnością do 10 ATM.

Ponadto model ten oferuje ekran AMOLED z funkcją Always On Display oraz akumulator o pojemności 460 mAh, co zgodnie z deklaracjami producenta ma pozwolić na 20 dni pracy. Sugerowana cena Mibro GS Explorer wynosi 449 złotych, ale w promocji jest dostępny za 299 złotych.

Mibro GS Explorer (źródło: Mibro | wec24)

Z kolei Mibro GS Active – jak twierdzi producent – będzie dobrym wyborem dla użytkowników preferujących miejskie aktywności. Zegarek wyposażono w nawigację GPS, funkcję pomiaru ciśnienia oraz saturacji krwi. Do końca grudnia 2025 roku model ten można kupić za 179 złotych.

Mibro GS Active (źródło: Mibro | wec24)

Mibro Lite 3 Pro to natomiast elegancki smartwatch, wyposażony w metalową tarczę i skórzany pasek. Model ten oferuje GPS, funkcje zdrowotne i dwa tryby sportowe. W ramach promocji na start sklepu Mibro w Polsce kupisz go za 239 złotych.

Mibro Lite 3 Pro (źródło: Mibro | wec24)

Warto podkreślić, że to nie jedyne tanie smartwatche dostępne w polskich sklepach.

Smartwatch dla dziecka i wodoodporne słuchawki

Chiński producent oferuje również smartwatche dla dzieci. W ofercie znajdziesz m.in. smartwatch Mibro P6 Kids z kolorową, przyjazną dla najmłodszych obudową. Producent deklaruje, że sprzęt ten wyróżnia się prostą obsługą, funkcją śledzenia dziecka i strefami bezpieczeństwa. Na obudowie pociecha znajdzie też przycisk SOS, dzięki któremu może natychmiast wysłać powiadomienie do rodziców. Urządzenie wyposażono także we wbudowaną kamerę, która pozwala na prowadzenie rozmów wideo. Mibro P6 Kids kosztuje teraz 199 złotych.

Mibro P6 Kids (źródło: Mibro | wec24)

Mibro obniżyło również cenę słuchawek OpenEar Pro z akumulatorem, umożliwiającym 7 godzin ciągłego słuchania. Sprzęt ten jest odporny na zachlapania (IPX4). Obecnie słuchawki są oferowane za 199 złotych.

Mibro OpenEar Pro (źródło: Mibro | wec24)

Wszystkie promocje obowiązują do końca 2025 roku, a obniżki dostępne są wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Mibro. Akcją objęte są również inne modele smartwatchy, słuchawek i pasków do zegarków tej marki.

Warto jednak wspomnieć, że urządzenia Mibro znajdziecie też w popularnych w Polsce sieciach handlowych.