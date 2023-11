OnePlus 12 zadebiutuje na 10-lecie firmy. Wiemy kiedy

Lista zaprezentowanych smartfonów z układem mobilnym Snapdragon 8 Gen 3 wkrótce rozszerzy się o kolejne urządzenie. Wiemy, kiedy zobaczymy nowy, flagowy smartfon OnePlusa w pełnej krasie.

Dekada smartfonów „z plusem”

Wielu obecnych na rynku producentów smartfonów to starzy wyjadacze. Samsung Electronics powstał w 1969 roku, a pierwszy telefon zaprezentował w 1988 roku. Apple założono w 1976 roku, a od premiery pierwszego iPhone’a minęło 16 lat. Nie wspominam już nawet o Motoroli, która przecież jako pierwsza pokazała telefon komórkowy, który trafił do sprzedaży.

Na tle takich gigantów OnePlus to jeszcze „świeżak”. Pete Lau i Carl Pei założyli tę firmę 16 grudnia 2013 roku. O ile Lau wciąż pozostaje za sterami przedsiębiorstwa, o tyle Pei w 2020 roku zrezygnował z funkcji prezesa marketingu. Na szczęście nie oznaczało to emerytury, tylko chęć założenia innej, wyjątkowej firmy – Nothing. Za kilka tygodni OnePlus będzie zatem świętować dekadę obecności na rynku. Czy to nie idealna okazja, aby pokazać co nieco?

Ważny miesiąc dla OnePlusa

4 grudnia 2023 roku firma rozpocznie obchody związane z 10-leciem firmy. Grafika promująca to wydarzenie przedstawia prezesa firmy stojącego na tarczy zegarowej. Jedyna wskazówka skierowana jest na cyfrę 10, natomiast sylwetka Pete’a Lau zasłania „dwunastkę”. Nie jest to trudna symbolika do rozszyfrowania – wiadomo, że chodzi o następcę obecnego na rynku OnePlusa 11 – model z „12” w nazwie.

Źródło: OnePlus | Weibo.com

O OnePlus 12 wiemy już całkiem sporo. Urządzenie otrzyma m.in. układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3, do 24 GB RAM, akumulator o pojemności 5400 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 100 W i indukcyjnym 50 W oraz nowy wyświetlacz, opracowany we współpracy z BOE. W kwestii mobilnej fotografii możemy liczyć natomiast na sensor LYT-808 i peryskop z matrycą 1/2″ 64 Mpix OV64B z 3-krotnym zoomem optycznym.

Portal Gizmochina sugeruje również, że obok nowego flagowca pojawi się też nieco mniej flagowy model Ace 3. I ja do tych przewidywań też się dołączam. Na październikowej konferencji OnePlusa i BOE wspomniano, że pierwszym urządzeniem, które otrzyma panel X1 (Oriental), będzie właśnie Ace 3. Ponadto smartfon ma zaoferować chipset Snapdragon 8 Gen 2, do 24 GB RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej oraz aparaty oparte na matrycach IMX890 (główny), OV8D10 (ultraszerokokątny) i IMX709 (tele). Poza Chinami prawdopodobnie będzie znany jako OnePlus 12R.

Fanom „pogromców flagowych smartfonów” (choć OnePlus od lat nie konkuruje aż tak mocno ceną z innymi producentami) przypominam jeszcze raz datę wydarzenia – poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 czasu polskiego.