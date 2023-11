Black Friday z Huawei. Sprawdź okazje, zanim będzie za późno!

Artykuł sponsorowany

Końcówka listopada to taki czas, w którym nieco mniej kurczowo trzymamy się za portfel. To właśnie na Black Friday często odkładamy planowane zakupy z nadzieją, że pojawią się oferty, które spełnią nasze oczekiwania. I wiecie co? Mam dobre wieści. Huawei w swoim sklepie internetowym ruszył z promocjami z okazji Czarnego Piątku, które zdecydowanie są atrakcyjne. Można sporo zaoszczędzić.

Promocją objęte są urządzenia z różnych segmentów elektroniki, w tym tych, w których Huawei ostatnio wręcz wymiata – mam tu na myśli smartwatche i audio. Nie zabrakło też lubianych przeze mnie laptopów, smartfonów czy tabletów. Większość urządzeń testowaliśmy dla Was w ciągu ostatnich miesięcy, więc od razu też linkuję ich recenzje, byście mogli się z nimi zapoznać.

Co najważniejsze, będę skupiać się głównie na obniżkach cen względem tych z ostatnich 30 dni, a nie cen regularnych, bo – polując na promocję na dany sprzęt – doskonale wiecie, do jakiej kwoty ostatnio staniał i czekacie aż stanieje jeszcze mocniej. Tylko wtedy ta publikacja będzie dla Was sensowna. Łatwo jest przyciągnąć sloganem “tylko teraz kupisz ten sprzęt o 2500 złotych taniej!”, ale trudniej to wybronić, jeśli chwilę wcześniej był droższy o zaledwie 500 złotych.

Ale wiecie co? To nie jest żaden problem, bo Huawei obniżył ceny swoich produktów naprawdę sensownie. I to jest ten moment, gdy wreszcie mogę Was z tymi promocjami zapoznać. Przypominam – wszystkie promocje odnoszą się do sklepu huawei.pl.

Dobre audio w świetnej cenie

Choć doczekały się już kolejnej generacji, wciąż są znakomitymi słuchawkami. Mowa oczywiście o Huawei FreeBuds Pro 2, które teraz możecie kupić za 599 złotych (najtaniej na rynku, moim zdaniem to zacna oferta). A warto skorzystać, bo coś mi się zdaje, że niebawem produkt ten dokona swego żywota na półkach sklepowych.

Tak naprawdę jedyna rzecz, do której przyczepiłam się w ich recenzji, to sterowanie z użyciem szczypania, które nie do końca do mnie przemawia i – co ważne – poprawione zostało we FreeBuds Pro 3. Sama jakość dżwięku zdecydowanie flagowa, a na uwagę zasługuje też fakt, że słuchawki działają nie tylko z Androidem, ale też pozostałymi systemami.

Drugie słuchawki w promocji to chwalone przez chyba wszystkich FreeBuds 5i. Stosunek jakości do ceny miały rewelacyjny w dniu premiery, a co dopiero teraz, gdy ich cena została obniżona. Skoro tańszy produkt, to i obniżka mniejsza, ale warto wiedzieć, że możecie je teraz kupić za 329 złotych (70 złotych zostaje Wam w kieszeni). Kordas uważa, że w tej cenie to doskonały wybór, a ja mu wierzę na słowo :)

Huawei Watch GT 3 Pro

Smartwatche, czyli nie musisz liczyć czasu i… pamiętać o ładowarce

Huawei bryluje na rynku zegarków inteligentnych. Ale nie ma się co dziwić – użytkownicy doceniają je za długi czas pracy, niezawodność i doskonały wygląd. Jeśli szukacie takiego sprzętu, zwróćcie uwagę na przedstawicieli serii Huawei Watch GT 3 (w wersji Active 43 i 46 mm oraz Elegant 42 mm) i Huawei Watch GT 3 Pro (Classic 43 i 46 mm), które kosztują teraz średnio o 200 złotych mniej. Lojalnie uprzedzam, że części klientom doskwierać może brak obsługi płatności zbliżeniowych.

W gronie przecenionych produktów znalazły się wspaniale gadżeciarskie Huawei Watch Buds, stojące w rozkroku pomiędzy audio a smartwatchami. Jeśli miałabym wskazać kilka tegorocznych produktów, które w jakimś stopniu mnie zaskoczyły, z całą pewnością ten projekt by się w tym zacnym gronie znalazł. Bez dwóch zdań.

Teraz możecie je mieć za 1699 złotych, co oznacza obniżkę aż o 600 złotych. Dla osób, które ciągle zapominają słuchawek, zdecydowane ciekawa propozycja.

Smartfony robią super foty (i tysiak zostaje w kieszeni!)

Huawei P60 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów tego roku – co do tego raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości. A do tego doskonale prezentuje się w perłowej wersji kolorystycznej. W ramach czarnopiątkowej promocji możecie go kupić za 4499 złotych w wersji 8/256 lub, wyłącznie na huawei.pl w opcji 12/512, za 4999 złotych (w obu przypadkach w Waszej kieszeni zostaje tysiąc złotych!).

W promocji znalazł się także Huawei Mate 50 Pro 8/256 za 3499 złotych (o 500 złotych taniej niż w ciągu ostatnich 30 dni, ALE aż o 2500 złotych taniej niż wynosi rekomendowana cena) oraz Huawei nova 10 Pro najtaniej w historii – za 1899 złotych.

Huawei P60 Pro

Jest też coś laptopowego…

Jeśli polowaliście na obniżkę ceny jednego z najbardziej sensownych laptopów w swojej kategorii, tj. Huawei MateBook D 16 2022, mam dobre wieści. Aktualnie, po użyciu kuponu na stronie produktowej, możecie go wyrwać w cenie, jakiej jeszcze nie było – za 3399 złotych (co stanowi obniżkę o 600 złotych).

O 650 złotych taniej z kolei można kupić MateBooka X Pro 2022 – za 6349 złotych (z etui gratis), a nowiutki, świeżo debiutujący w Polsce MateBook D 14 2023, kosztuje 2999 złotych (200 złotych mniej na start).

Dodatkowo w promocji znajdziemy:

MateBook D 15 (i5 / 16 GB / 512 GB) za 2599 złotych,

Matebook 14 2021 (i5 / 16 GB / 512 GB) za 3149 złotych z etui gratis.

… i tabletowego

Kojarzycie tablet Huawei, który zadebiutował w Polsce nie tak dawno, bo pod koniec września? MatePad 11,5”, bo o nim mowa, wrócił właśnie cenowo do kwoty, jaką trzeba było za niego zapłacić w sprzedaży premierowej, czyli o 200 złotych niższej.

Za model z 6 GB RAM i 128 GB zapłacimy 1199 złotych, a za opcję z 8 GB RAM / 128 GB pamięci i z klawiaturą w zestawie – 1499 złotych. Taka cena może się w najbliższym czasie nie powtórzyć – zwłaszcza, że dochodzą mnie słuchy, że ten sprzęt naprawdę dobrze się sprzedaje. I w sumie nie ma się co dziwić, Kordas był bardzo zadowolony testując ten sprzęt, określając go mianem rozsądnego i opłacalnego.

Huawei MatePad 11,5″

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Przed świętami każdemu zależy, by maksymalnie zaoszczędzić. Dobrą informacją jest fakt, że – poza obniżonymi cenami – na huawei.pl możecie skorzystać z darmowej wysyłki i opcji wzięcia każdego zamówienia o wartości od 300 złotych na 20 rat z RRSO 0%. Do tego producent oferuje możliwość przedłużenia gwarancji o trzeci rok za 50% wartości, jak również dokupienia dodatkowych akcesoriów w przypadku wybranych urządzeń (np. pasków do smartwatchy za ok. 9 złotych).

Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska