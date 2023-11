Samsung przypomniał sobie o opaskach – nadchodzi Galaxy Fit 3

Pamiętacie jeszcze, że Samsung miał w swojej ofercie inteligentne opaski? Mogliście zapomnieć, bo w ostatnim czasie producent z Korei Południowej skupił się wyłącznie na smartwatchach, jeśli chodzi o wearables. Okazuje się jednak, że sobie właśnie przypomniał o smartbandach.

Samsung przygotowuje nową opaskę sportową

Inteligentne opaski cieszą się ogromną popularnością, podobnie jak niedrogie smartwatche – właśnie z uwagi na swoje niskie, przystępne ceny. Mimo to Samsung w ostatnim czasie skupił się na zegarkach z serii Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 6. Okazuje się jednak, że Koreańczycy nie postawili jeszcze krzyżyka na swoich smart bandach.

To niespodziewana informacja, ponieważ ostatni przedstawiciel tego gatunku, tj. Galaxy Fit 2, zadebiutował we wrześniu 2020 roku, czyli ponad trzy lata temu – każdy miał pełne prawo o nim zapomnieć, gdyż w tej branży to szmat czasu. Z jakiegoś powodu Samsung zdecydował się jednak stworzyć i wprowadzić na rynek kolejną generację Galaxy Fit. I wszystko wskazuje na to, że jego premiera czai się tuż za rogiem.

W sieci pojawiły się grafiki przedstawiające Galaxy Fit 3, które w niedalekiej przyszłości z pewnością znajdziemy na oficjalnej stronie Samsunga. Nowa opaska będzie diametralnie różnić się od Galaxy Fit 2, ponieważ zaoferuje większy wyświetlacz, jednak jednocześnie podobny wielkością do ekranów w Huawei Watch Fit 2 czy Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Samsung Galaxy Fit 3 (źródło: 91mobiles)

Rendery zdradzają też, że nowy Galaxy Fit 3 będzie dostępny w trzech wersjach: z czarną, różową i srebrną obudową oraz pasującym kolorystycznie paskiem (w ostatnim przypadku białym, nie srebrnym) z tworzywa sztucznego.

Co zaoferuje nowa opaska Galaxy Fit 3 i kiedy zadebiutuje?

Na prawej krawędzi obudowy widać jeden fizyczny klawisz oraz otwór, który może okazać się mikrofonem, zatem Galaxy Fit 3 prawdopodobnie umożliwi przeprowadzanie rozmów z poziomu nadgarstka po sparowaniu ze smartfonem – raczej nie należy spodziewać się obsługi eSIM.

Samsung Galaxy Fit 3 (źródło: 91mobiles)

Szczegółowa specyfikacja Galaxy Fit 3 nie jest znana, podobnie jak data premiery, aczkolwiek mówi się o debiucie w 2024 roku. Nie zdziwimy się zatem, jeżeli Samsung zaprezentuje tę opaskę wraz ze smartfonami z serii Galaxy S24 w styczniu 2024 roku, skoro już dziś wyciekły grafiki promocyjne tego sprzętu.