OPPO jako pierwsze na świecie stworzy taki smartfon

W dzisiejszych czasach producenci smartfonów mają naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Nie jest łatwo wyróżnić się z tłumu. Niektórzy z nich, aby to zrobić, stawiają na niecodzienny design, a inni na mocarną specyfikację. Zdaje się, że OPPO wymyśliło jeszcze inny sposób. Takiego smartfona na rynku jeszcze nie było. Co zaoferuje swoim użytkownikom?

OPPO robi najlepsze foto-smartfony?

Wielu użytkowników wykorzystuje swoje urządzenia do fotografii mobilnej, a więc specyfikacja sensorów aparatu zastosowanych przez producenta ma dla nich kluczowe znaczenie. Jednak nawet ci, który nie używają smartfona tylko do takich celów, lubią, kiedy okazjonalnie zrobiona fotka wygląda po prostu dobrze, a nawet bardzo dobrze. W tym względzie OPPO już ma się naprawdę czym pochwalić.

Mam tutaj na myśli model OPPO Find X6 Pro, który zadebiutował na rynku w marcu 2023 roku. Wyróżnił się on przede wszystkim tym, że to pierwszy w historii marki smartfon, który zaoferował swoim klientom aparat z 1-calową matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Oprócz tego urządzenie może pochwalić się dodatkowymi sensorami, po 50 Mpix każdy. To w połączeniu z rozwiązaniami pozyskanymi dzięki współpracy z Hasselbladem sprawiło, że OPPO Find X6 Pro w kwietniu 2023 roku trafił na szczyt rankingu DxOMark.

Teraz w sieci pojawiły się informacje, że następca tego modelu, czyli OPPO Find X7 Pro, którego oficjalna premiera odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2024 roku, może w kwestii mobilnej fotografii zaoferować jeszcze więcej niż jego poprzednik. Można pokusić się o stwierdzenie, że wręcz więcej niż jakikolwiek smartfon dostępny na rynku. Dlaczego? Doniesienia mówią, że będzie to pierwsze na świecie urządzenie tego typu z aż dwoma peryskopowymi teleobiektywami.

OPPO Find X6 Pro (fot. GSMarena)

To będzie fotograficzna bestia

Według doniesień opublikowanych w sieci, OPPO Find X7 Pro zostanie wyposażony w 50 Mpix aparat główny oparty na 1-calowym sensorze LYT-900. Dodatkowo na tylnym panelu urządzenia mają znaleźć się dwa dodatkowe sensory po 50 Mpix każdy. Pierwszy z nich to IMX890 z 2,7-krotnym zoomem optycznym, a drugi IMX858 z 6-krotnym optycznym powiększeniem.

Nieoficjalnie mówi się także o czwartej 50 Mpix matrycy połączonej z ultraszerokokątnym obiektywem. Jeśli te informacje się potwierdzą, to oznaczałoby to odejście producenta od znanej do tej pory konfiguracji z trzema obiektywami. Ponadto w modelu Find X7 Pro kontynuowana ma być współpraca z marką Hasselblad, która zapewni m.in. ulepszoną kalibrację kolorów.

Informacje przekazane przez portal Gizmochina mówią także, że motorem napędowym smartfona zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Z kolei model Find X7 ma zostać wyposażony w układ MediaTek Dimensity 9300. Nie jest jeszcze jasne, czy nowe smartfony OPPO zadebiutują na globalnym rynku, tj. poza Chinami.