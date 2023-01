OnePlus 11R odarty z tajemnic. Znamy jego wygląd i specyfikację

Producenci chyba nie są w stanie ustrzec się przed wyciekami informacji o ich premierowych urządzeniach. Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja oraz pierwsze zdjęcia nowego OnePlusa 11R, czyli nieco tańszego przedstawiciela flagowej serii. Czym będzie wyróżniać się ten smartfon?

Specyfikacja OnePlus 11R

Modele z dopiskiem “R” w portfolio OnePlusa mają zwykle oferować osiągi zbliżone do flagowca w relatywnie niższej cenie. Dzięki przedpremierowym doniesieniom wiemy, że sercem modelu OnePlus 11R został procesor Snapdragon 8+ Gen 1, zatem zeszłoroczny, ale z pewnością wciąż będący w stanie zapewnić zadowalającą (czyt. wysoką) wydajność SoC (mimo że o obniżonym z 3,2 do 3 GHz taktowaniu). Układ ma pracować w kooperacji z – w zależności od wersji – 8, 12 lub nawet 16 GB RAM LPDDR5 oraz 128, 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 (co obecnie jest już ex-flagowym standardem).

Front wypełnia wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1.5K – 2772×1240 pikseli. Ekran może pochwalić się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, obsługą HDR, a także zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Nie ma zaskoczenia, że aparat do selfie 16 Mpix został umieszczony w okrągłym otworze w górnej części. Na zdjęciach widać też, że panel ma obustronnie zakrzywione krawędzie.

Z tyłu ulokowano zaś zestaw trzech aparatów. Główna matryca to 50 Mpix czujnik z optyczną stabilizacją obrazu. Drugi aparat to ultraszeroki kąt o rozdzielczości 12 Mpix. Ostatni jest natomiast 2 Mpix sensor (na tę chwilę nie wiadomo, do czego służy). Obok nich znalazła się dwukolorowa, duża dioda doświetlająca.

Źródło: @heyitsyogesh/Twitter via Gadgetgang

OnePlus 11R zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego z mocą 100 W, ale najpewniej użytkownicy niestety nie uświadczą tutaj ładowania indukcyjnego. Na tę chwilę nie ma też informacji na temat na temat wodoodporności, co może oznaczać, że nawet jeśli urządzenie jest właściwie uszczelnione, to OnePlus przyoszczędził na certyfikatach.

Na pokładzie nie zabraknie zaś głośników stereo, emitera podczerwieni i lubianego przez użytkowników OnePlusa suwaka do zmiany profili dźwięku. Po wyjęciu z pudełka smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 13 z dobrze znaną nakładką OxygenOS w wersji 13.1.

Data premiery

Na ten moment nie znamy daty premiery – mówi się jedynie, że ma ona nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku. Można przypuszczać, że OnePlus 11R zostanie pokazany w okolicach premiery głównego przedstawiciela serii OnePlus 11. Ta ma mieć miejsce 4 stycznia w Chinach, natomiast globalnie miesiąc później – 7 lutego br.