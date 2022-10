Infinix Zero Ultra już w Polsce. Tak szybkiego ładowania jeszcze nie było!

Infinix to marka, której możecie jeszcze nie kojarzyć, ponieważ w Polsce pojawiła się w czerwcu tego roku. Dziś na naszym rynku debiutuje model Infinix Zero Ultra, który może sprawić, że sporo osób usłyszy o tej firmie. Smartfon ma bardzo dobrą specyfikację i piekielnie szybkie ładowanie, a do tego można go kupić w niższej cenie na start.

Specyfikacja jest warta uwagi

Infinix Zero Ultra został wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,8-cala i rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz oferuje jasność szczytową na poziomie 900 nitów. Z przodu urządzenia znalazł się również 32 Mpix aparat do selfie, którym można wykonać zdjęcie o rozdzielczości 6528×4896 pikseli.

Na uwagę zasługuje też aparat główny, który w Infinix Zero Ultra ma 200 Mpix, matrycę 1/1.22″ z pikselami o rozmiarze 0,64 µm, PDAF oraz optyczną stabilizację obrazu. Wykonamy nim zdjęcie o maksymalnej rozdzielczości 16384×12288 pikseli. Na tylnym panelu znalazł się również 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i dodatkowy obiektyw z 2 Mpix matrycą.

Pod maską Infinix Zero Ultra został ulokowany MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G – to ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi do 2,5 GHz. Chipset jest w tym modelu wspierany przez 8 GB RAM (można ją wirtualnie powiększyć o dodatkowe 5 GB, dzięki funkcji Extended RAM). Dodatkowo producent wyposażył urządzenie w 256 GB wbudowanej pamięci oraz 11 warstw materiałów rozpraszających ciepło, które pomagają obniżyć temperaturę procesora.

Smartfon działa w oparciu o oprogramowanie Infinix XOS 12, które powstało na bazie Androida 12. Producent wspomina, że system jest wyposażony na przykład w tryb dla dzieci, który pozwala ręcznie wybrać aplikacje, do których najmłodsi użytkownicy będą mieli dostęp, a także tryb eliminacji niebieskiego światła oraz bardzo wygodny tryb dzielenia ekranu.

Turboładowanie

Właśnie tak swoją technologię nazwał producent. Trudno się mu dziwić, ponieważ w smartfonie zastosowano Thunder Charge, które zapewnia ładowanie z mocą 180 W. Infinix deklaruje, że dzięki temu użytkownicy będą mogli naładować akumulator o pojemności 4500 mAh w zaledwie 12 minut. Sami przyznacie, że to imponujący wynik.

Dodatkowo smartfon został wyposażony w 20 czujników temperatury, które chronią przed przegrzaniem zarówno samo urządzenie, jak i ładowarkę oraz kabel. Za pomocą zasilacza, wykorzystującego technologię GaN, dołączonego w zestawie sprzedażowym, można ładować również laptop lub tablet.

Warto dodać, że Infinix nie jest jedynym producentem, który oferuje tak mocne ładowanie. Dzisiaj na chińskim rynku zadebiutuje Redmi Note 12 Pro Explorer Edition, który będzie wspierać ładowanie o mocy 210 W – dzięki niemu akumulator o pojemności 4300 mAh użytkownicy naładują w 9 minut.

Infinix Zero Ultra – cena i dostępność

Producent tłumaczy, że design smartfona został zainspirowany kosmosem, dlatego marka nawiązała partnerstwo z Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich. Urządzenie dostępne jest w srebrzysto-białej wersji kolorystycznej (Coslight Silver).

Infinix Zero Ultra będzie można kupić w sklepie marki na Allegro oraz w sieci Media Expert. Jego sugerowana cena wynosi 2999 złotych, jednak przez pierwsze 48 godzin od premiery kupicie go w niższej cenie – za 2699 złotych.

Trzeba przyznać, że specyfikacja tego smartfona jest warta uwagi, jednak cena nie należy do najniższych. Myślicie, że model Zero Ultra może stanowić alternatywę dla urządzeń bardziej znanych producentów?