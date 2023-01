Na tej stronie sprawdzisz, jaki internet jest dostępny w Twojej okolicy

1 stycznia 2023 roku rząd udostępnił całkowicie nową platformę. Jest to System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Jakie funkcje kryją się pod tak długą nazwą i jak korzystać z tego narzędzia?

Sprawdź dostępność internetu kilkoma kliknięciami

Za pomocą platformy, udostępnionej przez rząd, mieszkańcy wszystkich miast i wsi mogą w prosty sposób sprawdzić, do usług jakich dostawców internetu mają dostęp. Strona działa w oparciu o interaktywną mapę. Aby z niej skorzystać, należy wejść na stronę internet.gov.pl. Po wpisaniu konkretnego adresu wyświetlają się nazwy wszystkich operatorów świadczących usługi w danej lokalizacji.

Ponadto po rozwinięciu szczegółów można dowiedzieć się także, jakie medium transmisyjne jest wykorzystywane do dostarczania sieci oraz jaka przepustowość jest oferowana. Nie zabrakło też odniesień do stron operatorów i danych kontaktowych. Wyświetlane są również informacje, czy zasięg w danym miejscu jest rzeczywisty, czy teoretyczny.

Interfejs wyszukiwarki SIDUSIS

Zgodnie z planami, w czerwcu 2023 roku w ramach SIDUSIS zostanie udostępniona także możliwość sprawdzenia, czy w danej okolicy operatorzy mają plany inwestycyjne zarówno ze środków publicznych, jak i w ramach inwestycji komercyjnych. Takie informacje będą niezwykle cenne dla osób planujących budowę lub zakup domu bądź mieszkania i chcą wiedzieć, czy w danym miejscu będą mogły korzystać komfortowo z sieci.

8 Ocena

Narzędzie dla mieszkańców i samorządów

System ma być również wsparciem działalności tzw. Koordynatorów Szerokopasmowych, czyli osób wyznaczonych przez gminy i powiaty do współpracy z inwestorami telekomunikacyjnymi na danym obszarze, a także pomóc im w kontaktach z urzędami i szybkim podejmowaniu decyzji. Same samorządy będą mogły przy pomocy systemu sprawdzać zasięg internetu na ich terenie i najbliższe plany dotyczące poszerzania zasięgu przez operatorów.

Dane gromadzone w systemie SIDUSIS mają być aktualizowane cyklicznie, w zależności od wielkości jednostki. Dla gmin poniżej 50 tysięcy punktów adresowych będzie to raz w miesiącu, do 10. dnia miesiąca. W przypadku miejsc, w których adresów jest więcej niż 50 tysięcy, ma być to raz w tygodniu, w każdy piątek.