Polujecie na promocje na elektronikę? Może być ich coraz mniej

Każdy konsument lubi promocje. Wydawać by się mogło, że w sklepach ich nie brakuje, a tymczasem okazuje się, że w wielu z nich jest ich mniej niż przed rokiem. Niestety, znaleźć je może być coraz trudniej również w sieciach z elektroniką.

W wielu sklepach promocji jest coraz mniej

Końcówka każdego roku przynosi wiele okazji do organizowania promocji – Black Friday, Cyber Monday, Mikołajki, święta Bożego Narodzenia i w końcu poświąteczne wyprzedaże. Ponadto w Polsce można też spotkać promocje na Dzień Singla, czyli 11.11, który w Chinach jest wielkim świętem zakupowym. Oprócz tego sklepy przygotowują „regularne oferty promocyjne”, które można przeglądać w cyklicznie wydawanych gazetkach.

Wydawać by się mogło, że promocji jest dostępnych tak dużo, że nie sposób skorzystać z nich wszystkich. Okazuje się jednak, że ich liczba tylko wydaje się tak duża. Z badania UCE Research i Hiper-Com Poland, którego wyniki przekazuje Rzeczpospolita, wynika bowiem, że jedynie w dyskontach, drogeriach i supermarketach liczba promocji w okresie od 23 listopada do 23 grudnia 2022 roku zwiększyła się rok do roku (odpowiednio aż o 50,7%, 20,2% i symboliczne 0,6%).

W sklepach z innych kategorii odnotowano natomiast już spadek liczby promocji w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Największy widać w sieciach, zajmujących się sprzedażą RTV i AGD – aż o 24%, czyli blisko jedną czwartą! To zła wiadomość dla osób, które planowały wówczas zakup nowej elektroniki, ponieważ miały do dyspozycji mniej promocji niż jeszcze rok wcześniej.

Jak powiedziała Julita Pryzmont, ekspert z agencji badawczo-analitycznej Hiper-Com Poland, sieci walczą o przetrwanie w kwestii promocji i zwyczajnie oszczędzają. Z jednej strony chcą i muszą je robić, ale z drugiej strony coraz mniej ich stać na dobre oferty, przez inflację również muszą szukać oszczędności. Prezes MediaMarktSaturn, Andrzej Jackiewicz, skomentował zaś przywoływane badanie słowami: W kolejnych tygodniach intensywność akcji promocyjnych będzie zależała od sytuacji rynkowej i optymizmu zakupowego konsumentów.

Omnibus pomoże Wam znaleźć prawdziwą promocję

Publikacja wyników badania UCE Research i Hiper-Com Poland zbiega się z wejściem w życie w Polsce dyrektywy Omnibus, która zapewnia wiele korzystnych z punktu widzenia konsumentów gwarancji, w tym informację o najniższej cenie danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. Już można spotkać pierwsze przykłady, gdy aktualna promocja nie okazuje się tak korzystna, ponieważ w ciągu minionych 30 dni daną rzecz dało się kupić taniej.