Boże Narodzenie 2021 już za kilka dni. Świąteczna atmosfera jest coraz mocniej wyczuwalna nie tylko w realnym, ale też wirtualnym świecie. Widać to po najpopularniejszych filmach w serwisie YouTube.

Święta na YouTube w pełni. Uwielbiacie to oglądać

Co ciekawe, jak podaje biuro prasowe YouTube, już w połowie sierpnia widać pierwsze zainteresowanie świątecznymi treściami. Przyznawać się, kto już wtedy słuchał All I Want For Christmas Is You albo Last Christmas?? To jednak dopiero wstęp do tego, co ma nadejść, ponieważ im bliżej świąt, tym więcej użytkowników szuka na tej platformie materiałów z motywem świątecznym.

fot. Viscious-Speed / Pixabay

W okresie świątecznym platforma dociera do blisko 26 mln użytkowników i aż 99% widowni online. W 2020 roku mieszkańcy Polski obejrzeli w sumie ponad 54 mln godzin wideo, które były związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia.

Co więcej, w okresie świątecznym wzrasta nie tylko oglądalność filmów, ale też aktywność na platformie – z zebranych danych wynika, że w tym czasie pojawia się o 27% więcej pozytywnych ocen, a także więcej komentarzy (o 32%). W czwartym kwartale 2020 roku interakcje wzrosły w sumie o ponad 27% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Przy okazji dowiadujemy się też, jakiego rodzaju treści cieszą się największą popularnością na YouTube w okresie świątecznym. Okazuje się, że użytkownicy najczęściej oglądają vlogmasy – są to filmy typu vlog o tematyce świątecznej (ang. christmas). W 2020 roku były one wyświetlane o 88% częściej, a czas ich oglądania wydłużył się o 66% w porównaniu z poprzednimi latami. Jednocześnie ogromnie popularne są również kategorie, takie jak Wigilia oraz zwyczaje świątecznie. Oczywiście internauci słuchają także dużo kolęd.

Co ciekawe, oglądanie filmów na YouTube jest nie tylko sposobem na rozrywkę, ale wideo mogą być też źródłem inspiracji zakupowych, które ułatwią kupienie prezentu na Boże Narodzenie. Z przeprowadzonego badania wynika, że aż 67% użytkowników przyznało się do czerpania pomysłów na prezent.

A skoro już o prezentach mowa, to w 2020 roku mieszkańcy Polski obejrzeli w okresie świątecznym ponad 18 mln godzin materiałów dotyczących prezentów.