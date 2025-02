HMD będzie miało własne „muzyczne telefony” jak kiedyś Nokia

Wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku HMD wciąż będzie działało na dwóch frontach. Pierwszy to nowe smartfony z Androidem. Drugi to proste urządzenia mobilne, potocznie nazywane dziś dumbphone’ami. Wkrótce zobaczymy dwa nowe modele, które skojarzeniami mogą nas cofnąć dwadzieścia lat wstecz.

Unikalność zamiast uniwersalności

Pomijając nietuzinkowe projekty, jakimi raczy nas od jakiegoś czasu Nubia (Music 2) i producenci gamingowych smartfonów (takich jak Asus ROG Phone 9 Pro i Redmagic 10 Pro), wszystkie urządzenia są dzisiaj uniwersalne i do wszystkiego. Każde chce być „fotograficzne”, „muzyczne” i „biznesowe” w tym samym czasie.

Dwadzieścia lat temu różnice były o wiele bardziej widoczne. Blackberry roztaczało wokół siebie aurę urządzenia dla poważnych ludzi, a Nokia N93 z daleka krzyczała „jestem sprzętem dla entuzjastów kamerowania”. Fiński producent miał jeszcze inną serię dowodzącą tej tezy – XpressMusic.

Były to urządzenia, które z multimediami czuły się jak ryba w wodzie. Oferowały dedykowane przyciski do przewijania utworów, lepsze głośniki czy bardziej luzacki design. HMD, które wykorzystywało logo Nokii przez kilka lat i wydało duchowego następcę modelu 5310, postanowiło odświeżyć ten pomysł w telefonach pod własną marką.

HMD 130 Music i HMD 150 Music nadchodzą

Użytkownik HMD_MEME’S ujawnił na portalu X, że w ciągu najbliższych tygodni zobaczymy dwa obecne już na rynku modele producenta w nowym wydaniu. Na tapet wzięte zostaną HMD 130 i HMD 150, które zadebiutowały w 2023 roku. Dopisek „Music” sugeruje, że możemy spodziewać się multimedialnego zacięcia.

Informator podzielił się skróconą specyfikacją urządzeń, na którą mają składać się 2,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 240×320 pikseli, 48 MB RAM, 128 MB miejsca na dane i akumulator o pojemności 1450 mAh, ładowany przez gniazdo USB-C. W obu urządzeniach powinniśmy spodziewać się także funkcji dokowania, dużych przycisków do sterowania na ramce, aplikacji chmurowych oraz wejścia słuchawkowego i na karty microSD. HMD 150 Music, podobnie jak bazowa wersja, otrzyma do tego aparat robiący zdjęcia w rozdzielczości VGA (0,3 Mpix).

HMD 130 Music (Źródło: HMD_MEME’S | X)

Przedsmak tego, czego możemy spodziewać się po urządzeniach, prezentuje powyższa grafika, przedstawiająca HMD 130 Music. Widać na niej dużą maskownicę z tyłu urządzenia, najprawdopodobniej skrywającą głośnik. Zabieg sprawił przy okazji, że diody LED służące jako latarka przeniesiono na górną część obudowy.

HMD 130 Music i 150 Music będą dostępne w trzech kolorach – czarnym i niebieskim (oba modele), a także różowym (tylko 130 Music) oraz fioletowym (wyłącznie 150 Music). Cena nie została podana, lecz telefony tego typu nie mają w zwyczaju kosztować więcej niż kilkaset złotych. Szczegóły powinniśmy poznać niebawem – na targach MWC 2025 w Barcelonie, ponieważ HMD zapowiedziało swój event na 2 marca.