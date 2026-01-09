Olbrzymie baterie to ich atut. Nowe smartfony OnePlus

Na rynku zadebiutowały smartfony OnePlus Turbo 6 oraz OnePlus Turbo 6V. To modele ze średniej półki, których największymi atutami są pojemne akumulatory i wyświetlacze o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Co oferują smartfony OnePlus Turbo 6 oraz OnePlus Turbo 6V?

Smartfony OnePlus Turbo 6 oraz OnePlus Turbo 6V reprezentują średnią półkę i wydają się mieć całkiem sporo do zaoferowania. Największe wrażenie robi (obecny w obu modelach) akumulator o pojemności aż 9000 mAh. Stanowi obietnicę długiego czasu pracy, a nieźle brzmi także obsługa szybkiego ładowania z mocą 80 W, a do tego dochodzi ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Jeden i drugi wyświetla obraz na 6,78-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 pikseli, przy czym maksymalna częstotliwość odświeżania w modelu OnePlus Turbo 6V wynosi 144 Hz, a w Turbo 6 – aż 165 Hz.

Urządzenia różnią się też procesorami i pamięcią: Turbo 6V bazuje na Snapdragonie 7s Gen 4 współpracującym z maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR4X i pamięcią masową w formacie UFS 3.1, a Turbo 6 ma na pokładzie Snapdragona 8s Gen 4, nawet 16 GB RAM typu LPDDR5X i pamięć masową w formacie UFS 4.1.

OnePlus Turbo 6 po lewej i OnePlus Turbo 6V po prawej (fot. OnePlus/FoneArena)

Wspólne dla obu modeli są natomiast aparaty, które jednak nie robią większego wrażenia. Z tyłu zainstalowano główny sensor 50 Mpix (f/1.88) z OIS i monochromatyczny moduł wspierający, a z przodu kamerkę 16 Mpix (f/2.4). Całość zaś w jednym i drugim przypadku domyka pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasach IP68, IP69 i IP69K.

Podsumujmy…

Specyfikacja OnePlus Turbo 6 vs OnePlus Turbo 6V – porównanie:

OnePlus Turbo 6 OnePlus Turbo 6V Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

165 Hz,

do 1800 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm; do 3,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; do 2,7 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X);

256/512 GB (UFS 4.1) 8/12 GB RAM (LPDDR4X);

256/512 GB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny Aparat z przodu 16 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.4) Akumulator 9000 mAh,

ładowanie do 80 W 9000 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 162,5×77,5×8,5 mm 162,5×77,5×8,5 mm Waga 217 gramów 215 gramów Odporność IP68 / IP69 / IP69K IP68 / IP69 / IP69K

Ile kosztują nowe smartfony OnePlus?

Smartfony zadebiutowały póki co w Chinach, gdzie ich ceny przedstawiają się następująco:

OnePlus Turbo 6V: 8/256 GB – 1899 juanów (równowartość ~985 złotych), 12/256 GB – 2099 juanów (~1090 złotych), 12/512 GB – 2399 juanów (~1245 złotych),

OnePlus Turbo 6: 12/256 GB – 2299 juanów (~1190 złotych), 16/256 GB – 2599 juanów (~1345 złotych), 12/512 GB – 2799 juanów (~1450 złotych), 16/512 GB – 3099 juanów (~1605 złotych).



Na razie nie ma żadnych informacji na temat ewentualnej dostępności któregoś z tych modeli poza granicami Państwa Środka, choć tu i tam można usłyszeć głosy, że OnePlus Turbo 6V doczeka się globalnej premiery jako reprezentant serii Nord CE.

Jeśli zaś już teraz marzy Ci się urządzenie zachwycające czasem pracy, koniecznie sprawdź nasz niedawno zaktualizowany ranking smartfonów z dużą baterią.