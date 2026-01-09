Wi-Fi 7 dopiero raczkuje, a już wchodzi Wi-Fi 8

Standard Wi-Fi 7 wciąż jeszcze nie zdołał zdobyć szerokiej popularności – można go spotkać w coraz większej liczbie urządzeń, ale to wciąż maleńki ułamek całego rynku. Tymczasem w 2026 roku na światło dzienne wychodzi jego następca: Wi-Fi 8.

Nadciąga Wi-Fi 8. W czym będzie lepsze od Wi-Fi 7?

Wi-Fi 8 to marketingowa nazwa dla standardu IEEE 802.11bn. Przychodzi szybko po Wi-Fi 7 (802.11be) i na dobrą sprawę w wielu punktach oferuje bliźniaczą specyfikację. Nie zmieniło się to, że obsługuje pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, maksymalna szerokość kanału to wciąż 320 MHz, zachowana została również modulacja 4096-QAM, a maksymalna przepustowość szacowana jest na 46 Gb/s – tak, jak w przypadku poprzednika.

Rzecz jednak w tym, że w standardzie Wi-Fi 8 nie chodzi o prędkość – ta jest już wystarczająco wysoka. Tym razem skoncentrowano się przede wszystkim na:

niezawodności,

możliwości efektywniejszego wykorzystania pasma,

zwiększeniu i wzmocnieniu zasięgu,

a także zmniejszeniu opóźnień,

przy równoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Korzyści z posiadania sieci Wi-Fi 8 odczują przede wszystkim użytkownicy systemów smart home oraz innych niskomocowych akcesoriów, jak również routerów mesh. Nowy standard zapewniać ma bowiem większą stabilność przy dużej liczbie podłączonych urządzeń, a przy tym silniejszy zasięg i płynniejszy roaming.

To wszystko jest możliwe, dzięki zastosowaniu kilku nowych technologii, w tym:

DRU (Distributed tone Resource Units), która poprawia komunikację routera i niskomocowych urządzeń poprzez zwiększenie mocy transmisji i rozszerzenie pasma,

ELR (Enhanced Long Range), która optymalizuje strukturę pakietów i kodowanie, zwiększając zasięg na obrzeżach budynku,

DSO (Dynamic Sub-band Operation), która bardziej precyzyjnie przydziela kanały, opierając się na rzeczywistym paśmie poszczególnych urządzeń,

NPCA (Non-Primary Channel Access), która pozwala większej liczbie urządzeń korzystać z alternatywnych kanałów, gdy ten główny jest zajęty,

UEQM (Unequal Modulation), która umożliwia każdemu strumieniowi Wi-Fi działać z maksymalną dla siebie prędkością, zamiast ujednolicania prędkości dla całej wiązki,

New MCS (New Modulation and Coding Schemes), która redukuje spadki prędkości przy nieznacznych spadkach poziomu sygnału Wi-Fi,

a także MAPC (Multi-AP Coordination), która synchronizuje zgranie czasowe wszystkich punktów dostępowych Wi-Fi, co obniża poziom ewentualnych zakłóceń w konfiguracjach mesh.

Wszystko to razem sprawia, że nawet pomimo braku wzrostu maksymalnej przepustowości, połączenie z siecią rzeczywiście może być efektywniejsze i stabilniejsze.

Targi CES 2026 pokazały, że na pierwsze urządzenia z Wi-Fi 8 nie będzie trzeba długo czekać

Podczas targów CES 2026 firma MediaTek zaprezentowała rodzinę chipsetów Filogic 8000, dzięki którym standard Wi-Fi 8 będzie mógł dotrzeć zarówno na urządzenia klienckie (jak smartfony, laptopy czy akcesoria smart home), jak i bramy (punkty dostępowe czy routery). Produkty z tej serii przeznaczone są do urządzeń klasy premium, a pierwszy z nich ma zadebiutować na rynku pod koniec 2026 roku.

MediaTek Filogic 8000 (źródło: MediaTek)

Równocześnie firma Asus zaprezentowała koncepcyjny router w standardzie Wi-Fi 8: ROG NeoCore. Ten konkretny sprzęt został opracowany, aby sprawdzić, jak nowa technologia radzi sobie w porównaniu z Wi-Fi 7. Producent deklaruje, że osiągnął między innymi dwukrotnie wyższą przepustowość w średnim zakresie oraz dwukrotnie większy zasięg w przypadku akcesoriów internetu rzeczy (IoT).

Asus ROG NeoCore (fot. Asus)

Chociaż jednak ROG NeoCore w tej wersji jest jedynie modelem koncepcyjnym, to Asus ogłosił podczas targów CES 2026, że zamierza wprowadzić standard Wi-Fi 8 do konsumenckich urządzeń jeszcze w tym roku: zarówno domowych routerów, jak i systemów mesh.