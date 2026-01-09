T-Mobile daje prezent klientom. Korzystaj, póki jest za darmo

Jeden z popularnych w Polsce operatorów telefonii komórkowej uzupełnił swoją ofertę telewizyjną o prawdziwą perełkę. Nowość przez pierwsze miesiące wypróbujesz za darmo.

T-Mobile udostępnia klientom nowy kanał

Użytkownicy usługi telewizyjnej MagentaTV, świadczonej przez T-Mobile, zyskują właśnie dostęp do nowego kanału, który przypadnie do gustu szczególnie fanom sportowych zmagań. Dotychczas abonenci tego operatora mogli oglądać Eurosport 1 i Eurosport 2, a teraz do tego grona dołącza również kanał Eurosport 3.

Dzięki wzbogaceniu oferty MagentaTV klienci zyskują możliwość śledzenia jeszcze większej liczby sportowych transmisji na żywo oraz dodatkowych relacji. Warto podkreślić, że Eurosport 3 został uruchomiony w nowej odsłonie na terenie Polski w październiku 2025 roku. Oferta programu obejmuje przede wszystkim transmisje koszykarskie ligi świata NBA i najważniejsze wydarzenia sezonu.

W najbliższych dniach widzowie Eurosport 3 będą mogli przyglądać się m.in. meczom Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers – Orlando Magic czy też Golden State Warriors z Portland Trail Blazers. Z kolei od 6 lutego 2026 roku rozpocznie się transmisja rywalizacji w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina 2026.

Eurosport 3 w MagentaTV (źródło: T-Mobile)

Eurosport 3 za darmo w MagentaTV

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, gdyż do 31 marca 2026 roku abonenci pakietu M i L w MagentaTV mogą oglądać kanał Eurosport 3 bez dodatkowych opłat. Po upływie promocyjnego czasu klienci otrzymają wiadomość o możliwości uzyskania dalszego dostępu do tego kanału.

Przypomnę też, że pod koniec grudnia 2025 roku kanał Eurosport 3 trafił również do oferty telewizyjnej operatora Play. W tym przypadku także abonenci mają dostęp do tego programu za darmo do 31 marca 2026 roku.

Dla przypomnienia, obecny cennik T-Mobile Magenta TV prezentuje się następująco:

pakiet M obejmujący 150 kanałów – 50 złotych za miesiąc z rabatami i umową na 24 miesiące,

pakiet L obejmujący 194 kanały – 80 złotych za miesiąc z rabatami i umową na 24 miesiące.

Rabaty wynoszą łącznie 10 złotych – 5 złotych za zgody marketingowe oraz 5 złotych za obsługę elektroniczną. Po upływie czasu obowiązywania umowy koszt miesięczny rośnie o 10 złotych, a po następnym roku o kolejne 10 złotych.

Ponadto T-Mobile wystartował z cykliczną zabawą Zdrapka Miesiąca. Styczniowa zdrapka jest już dostępna i będzie można ją „zdrapać” do 22 stycznia 2026 roku. Aby odkryć niespodziankę, należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, przejść do zakładki Moments, a następnie stuknąć w baner Zdrapka Miesiąca i przycisk Biorę udział. Ostatnim zadaniem jest już „zdrapanie” wirtualnej zdrapki i odebranie nagrody.