To będzie smartfon dla fanów piłki nożnej

W tym roku piłkarscy kibice mają przed sobą bardzo ważne wydarzenie. Na przełomie czerwca i lipca odbędą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Jednym z oficjalnych partnerów imprezy jest Vivo. Bardzo możliwe, że właśnie poznaliśmy oficjalny smartfon nadchodzących mistrzostw. Co o nim wiemy?

Co zaoferuje smartfon Vivo V40 SE?

Według przedpremierowych doniesień Vivo V40 SE zostanie wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który zaoferuje rozdzielność Full HD+ (2400×1080 pikseli) oraz odświeżanie na poziomie 120 Hz. Pod maską ma znaleźć się chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Współpracować z nim będzie 8 GB RAM w standardzie LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Do tego urządzenie odda do dyspozycji slot na kartę microSD, a także 8 GB wirtualnego RAM.

Vivo V40 SE (źródło: Appuals)

Smartfon ma oferować swoim użytkownikom również 50 Mpix aparat główny, 8 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 2 Mpix oczko, które zostanie przeznaczone do zdjęć portretowych lub makro. Z kolei nad ekranem znajdzie się 16 Mpix kamerka do selfie. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 44 W.

Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie działać w oparciu o system operacyjny Android 14 z nakładką Funtouch OS 14. Ponadto Vivo V40 SE ma zaoferować także obsługę dual SIM, stopień ochrony IP54 i czytnik linii papilarnych, który znajdzie się pod ekranem.

Tyle trzeba będzie zapłacić za piłkarskiego Vivo

Tak, jak już wspomniałem na początku, możliwe, że poznaliśmy oficjalny smartfon nadchodzących mistrzostw. Tak przynajmniej sugerują grafiki, które wraz ze specyfikacją zostały udostępnione przez portal Appuals. Wygląda na to, że urządzenie będzie występować w dwóch wersjach kolorystycznych, a jego plecki zostaną pokryte materiałem imitującym teksturą skórę.

Przewidywana cena Vivo V40 SE ma wynosić pomiędzy 250-300 euro, czyli około 1080-1300 złotych. Producent nie podał jeszcze daty premiery, ale można spodziewać się, że nastąpi ona przed Euro 2024, czyli przed 15 czerwca.