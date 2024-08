Relacje na Instagramie nie będą już tak nudne. Ożywisz je dzięki nowym funkcjom!

Instagram otrzymuje nowe funkcje, które ucieszą osoby lubiące eksperymentować ze zdjęciami i upiększać je wyróżniającymi elementami. Platforma pozwala na przykład na dodawanie tekstu na zdjęciach w karuzelach. Jakie jeszcze opcje dotrą do serwisu, aby użytkownicy mogli wyróżnić swoje treści?

Uwolnij pokłady kreatywności na Instagramie

Instagram to serwis społecznościowy zyskujący coraz więcej funkcji. Użytkownicy wybranych krajów mogą już korzystać z opcji opartych o sztuczną inteligencję. Nam – Polakom – nie jest to dane przez problemy marki Meta z Unią Europejską. Mimo to, nadal możemy korzystać z aplikacji, a i bez funkcji AI można tworzyć wciągające treści, dzięki sukcesywnie dodawanym opcjom.

Instagram pozwala na publikację różnego rodzaju materiałów – od postów, przez zdjęcia, aż po nagrania czy rolki. Udostępniane treści są naprawdę różne: ukazują życie prywatne użytkowników, ich pracę, ciekawostki czy porady. Przez serwis przewijają się też liczne publikacje zawodowych influencerów.

Serwis poinformował, że do narzędzi kreatywnych dołączają nowe czcionki, animacje tekstowe, a także efekty w rolkach i stories. Ponadto, w aplikacji możemy dodawać na już opublikowanych zdjęciach tekst i naklejki stworzone z dodatkowych ujęć.

Tekst i naklejki trafiają na publikowane zdjęcia

Użytkownicy zyskują dostęp do nowych fontów. Poza tym dodatkowe narzędzia pozwolą na dodanie do tekstu animacji lub dodatkowych efektów, takich jak np. efekt błyszczenia czy neonowego podświetlenia.

Instagram pozwala też na dostosowanie zdjęć umieszczanych w karuzelach. Użytkownicy mogą dodawać treści tekstowe, a także kolejne zdjęcia w formie naklejek, by jeszcze łatwiej wyróżnić swój post w gąszczu publikacji.

Aby wypróbować nową opcję wystarczy wybrać zdjęcie, które chcemy opublikować, kliknąć Dalej, a następnie skorzystać z funkcji dostępnych na pasku ulokowanym w górnej części aplikacji. Wśród nich znajdziemy na przykład magiczną różdżkę, która nieco poprawia nasze zdjęcie. Istnieje też opcja dodania muzyki, kolejnych zdjęć (w postaci naklejek) oraz tekstu z wykorzystaniem nowych czcionek i efektów. Podobne opcje były już aktywne w relacjach.

Instagram zwiększył też limit zdjęć czy filmów, które można umieszczać w karuzeli. Teraz ich liczba może sięgać aż do 20 ujęć.