Kupujesz Samsunga Galaxy A55 5G i dostajesz słuchawki za złotówkę

Trwa interesująca promocja Samsunga. Dla klientów kupujących smartfon Galaxy A55 5G przygotowano słuchawki Galaxy Buds FE za symboliczną złotówkę. Co oferują te urządzenia i jak skorzystać z promocji?

Smartfon Samsunga ze średniej półki

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon z tzw. średniej półki, który swoją premierę miał w marcu. Na łamach naszego portalu pojawiła się bardzo szczegółowa recenzja wraz z oceną jego działania i efektami pracy podczas testów.

Galaxy A55 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Model Galaxy A55 5G został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, obsługujący rozdzielczość 2340 na 1080 pikseli. Urządzenie to cechuje też częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz oraz jasność 1000 nitów. Sprzęt został oparty o ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 1480 z GPU Xclipse 530, pracujący na systemie Android 14 z OneUI 6.1.

Galaxy A55 5G otrzymał aparat główny 50 Mpix (f/1.8, OIS), ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2, 123°) i makro 5 Mpix (f/2.4), a także aparat do selfie 32 Mpix (f/2.2, 26 mm). Sprzęt ma dostęp do Wi-Fi 6 i sieci 5G NR. Został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 25W. Smartfon jest też wodoodporny – oznaczono go klasą szczelności IP67.

Galaxy A55 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy A55 5G dostępny jest w czterech kolorystykach – granatowej, błękitnej, różowej i żółtej. Sugerowana przez producenta wynosi:

Odbierz słuchawki Galaxy Buds FE za symboliczną złotówkę

Producent ogłosił promocję, dzięki której klient kupujący smartfon Galaxy A55 5G będzie mógł odebrać słuchawki Galaxy Buds FE za złotówkę. Recenzję tego produktu również możecie przeczytać na łamach Tabletowo, gdzie Jakub wspomniał, że są „bardzo dobre, ale powinny być tańsze” – mówi i ma. Sugerowana cena za ten model słuchawek wynosi 479 złotych, więc dostać je taniej o 478 złotych jest całkiem fajnie ;)

Galaxy Buds FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Przejdźmy jednak do najważniejszego: jak zdobyć słuchawki za tę symboliczną złotówkę? Wystarczy przejść do sklepu producenta i wrzucić do koszyka smartfon Samsung Galaxy A55 5G oraz Galaxy Buds FE. Rabat automatycznie naliczy się w koszyku.

Jak zdobyć Galaxy Buds FE za złotówkę? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Promocja już wystartowała i obowiązuje do 1 września 2024 roku lub do wyczerpania puli akcesoriów. Pula obejmuje zaledwie 200 sztuk słuchawek, więc jeśli chcecie skorzystać – musicie się pospieszyć. Jeśli zarezerwowane na potrzebę promocji zasoby się wyczerpią, producent poinformuje o tym na stronie internetowej.

