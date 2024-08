Niemożliwe stało się możliwe. Po 13 latach Snapchat trafia na iPady!

Rzadko zdarza się, aby popularna aplikacja na iOS nie miała swojego odpowiednika na iPadOS. Okazuje się, że Snapchat, komunikator z którego miesięcznie korzysta ponad 900 milionów użytkowników – pomimo premiery w 2011 roku – nie doczekał się jeszcze oficjalnego oprogramowania na tablety Apple. Aż do dziś.

Jakie komunikatory są dostępne na iPadzie?

Chcąc porozmawiać sobie z kimś na naszym tablecie Apple, do wyboru mamy szereg aplikacji. Pomijając oficjalne narzędzia giganta z Cupertino, możemy zainstalować m.in. Messengera, Signala czy Telegram. Jak można zauważyć na App Store, brakuje na tej liście dwóch popularnych programów – WhatsAppa oraz Snapchata.

Jest to o tyle zaskakujące, że mówimy o komunikatorach, które gromadzą wokół siebie sporą bazę użytkowników. W przypadku WhatsAppa mowa o ponad dwóch miliardach kont aktywnych w ciągu miesiąca. W przypadku Snapchata liczba jest nieco skromniejsza i wynosi 900 milionów odwiedzających miesięcznie.

Okazuje się jednak, że w wyścigu o oficjalną aplikację na iPady, Meta – właściciel WhatsAppa – musi uznać wyższość Snap Inc., firmy odpowiedzialnej za Snapchata. Na kilka tygodni przed 13. urodzinami komunikatora, App Store wzbogacił się o wersję tego programu, którą bez problemu zainstalujemy na tablecie Apple.

Co oferuje Snapchat na iPadzie?

Większy ekran nie przeszkodził firmie we wprowadzeniu większości funkcji dostępnych w smartfonowej wersji aplikacji. Możemy zatem wysyłać wiadomości i korzystać z Bitmoji czy filtrów. Jedyne ograniczenie wiąże się z pozycją ekranu – póki co Snapchat w tej wersji nie wspiera trybu poziomego, wiec pozostaje przeglądanie treści na tablecie w pionie.

Aplikacja do działania wymaga iPadOS 13. Oznacza to, że jest dostępna na tabletach:

Ciekawe, ile osób spodziewało się, że w ogóle doczeka premiery Snapchata na tabletach Apple. Teraz pozostaje tylko czekać na ruch ze strony WhatsAppa, aby „komunikatorowa rodzina” była w końcu w komplecie. Kiedy to nastąpi – nie wiadomo. We wrześniu 2023 roku aplikacja była dostępna w wersji beta jednak od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji. Kto wie, może będzie to luty 2025 roku, w dniu 16. urodzin komunikatora 😉