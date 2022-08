Tesla podniesie ceny Cybertrucka

Globalny kryzys daje się we znaki nie tylko zwykłym ludziom, ale również najbogatszemu człowiekowi na Ziemi. Elon Musk ogłosił bowiem, że z powodu inflacji cena Cybertrucka – samochodu Tesli – będzie musiała zostać podwyższona.

Czarne chmury nad Cybertruckiem od firmy Tesla

Zapowiedziany w 2019 roku, kosmicznie wyglądający pick-up od firmy Elona Muska miał kosztować poniżej 40 tysięcy dolarów na swoją premierę, która została ostatnio ustalona na 2023 rok. Niestety właściciel Tesli ogłosił, że z powodu inflacji i problemów z łańcuchem dostaw, spowodowanymi globalnym kryzysem, zmuszeni są do podniesienia ceny Cybertrucka.

To mocny cios dla firmy, gdyż pierwotnie zapowiadany koszt samochodu wyglądał naprawdę obiecująco, zważywszy na to, jak nietypowy jest to pojazd. Pomimo swojego egzotycznego kształtu, osiągnął on niedawno wynik 0.39 w teście oporu aerodynamicznego, wykonanego przez Numeric Systems, co plasuje go nad Fordem F-150 Lightning.

Jest jednak światełko w tunelu

Zgodnie ze słowami Muska, cytowanymi przez Bloomberg, inflacja przekroczyła już swój najsilniejszy punkt i od teraz będzie wyraźnie spadać. Powołuje się on przy tym na trend spadkowy cen komponentów i towarów kupowanych przez Teslę w celach produkcyjnych w nadchodzących 6 miesiącach. Przewiduje on przy tym, że nastąpić ma mogąca trwać nawet 18 miesięcy „lekka recesja”.

Właściciel Tesli zapowiedział, że firma zamierza obniżać ceny, gdy tylko będzie taka możliwość, czyli gdy inflacja odpowiednio osłabnie, a ceny komponentów spadną. Jeśli Musk ma rację ze swoimi przewidywaniami, nastąpić to może już w ciągu pół roku.

Nie należy jednak zbyt szybko wyciągać wniosków, gdyż – jak zauważa CEO Tesli – sytuacja na rynku jest dynamiczna i jego słowa należy traktować jako przewidywania i spekulacje, a nie stuprocentową pewność.

Najwyższe marże na rynku

Tesla jest na chwilę obecną najlepiej zarabiającą firmą na rynku samochodów, przewyższając przy tym BMW czy Mercedesa. Chcąc utrzymać wynik przewyższający 15%, musi liczyć się ona z potrzebą podwyższania cen modeli ze swojej oferty, co miała już okazję zrobić w przypadku chociażby Modelu 3 LR czy Modelu Y.

Jak przewiduje NotebookCheck, cena Cybertrucka może wzrosnąć z przewidywanych 40 do 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Pierwotna cena jest bowiem nieosiągalna w obecnych warunkach na rynku i można o niej jedynie pomarzyć. Tesla, chcąc utrzymać pozycję lidera, jeśli chodzi o zarobki na rynku samochodów, musi dostosować cenę swojego pick-upa do dzisiejszych realiów.