Co łączy te smartfony OnePlusa i realme? Można dostać rozdwojenia jaźni

Wprost „uwielbiam” takie sytuacje – patrzę na jeden smartfon, a widzę dwa. OnePlus i realme zaserwują nam kolejne „rozdwojenie jaźni”. Można na to narzekać, ale to jednak powszechna praktyka wśród producentów.

Reklama

„Smartfonowe rozdwojenie jaźni”

Rebrandowanie smartfonów to powszechna praktyka. Najbardziej znane z tego jest Xiaomi, które regularnie „żongluje” modelami między swoimi markami – na jednym rynku dane urządzenie ma na obudowie logo Redmi, a na innym POCO. Samsung również to czasami robi, podobnie jak OPPO i OnePlus, które „współdzielą się” projektami (i partnerami – zob. umowa z Hasselblad).

Z czysto teoretycznego punktu widzenia nie ma w tym nic złego. Producenci zwyczajnie dopasowują ofertę do konkretnego rynku – na jednym silniejsza jest marka X, a na innym Y, więc firmy wprowadzają do sprzedaży modele z linii, która ma ugruntowaną pozycję i cieszy się popularnością oraz zaufaniem wśród klientów, bo wypromowanie kolejnej to ogromne koszty. A w końcu każdy stara się je ograniczać/optymalizować.

Reklama

Z drugiej jednak strony pojawiają się głosy niezadowolenia z takiej strategii – użytkownicy obawiają się, że większa liczba bliźniaczo podobnych urządzeń negatywnie wpłynie na ich wsparcie, ponieważ producent musi przygotować więcej kompilacji oprogramowania. Co prawda nie wszyscy klienci (pokuszę się nawet o stwierdzenie, że większość) w ogóle dbają o aktualizacje, lecz mimo wszystko takie obawy są słyszalne.

7.8 Ocena

Co łączy te smartfony OnePlusa i realme? Dużo. Za dużo?

Producentów nic jednak nie powstrzyma przed rebrandowaniem urządzeń i wkrótce na rynku zadebiutują kolejne dwa bliźniaki – OnePlus Nord CE 2 Lite i realme V25. Ten ostatni na pewno nie trafi do Polski (marka ta nie sprzedaje w kraju nad Wisłą sprzętów z linii V), natomiast drugi na pewno będzie dostępny w Indiach. Czy przywędruje także do Europy? To pokażą dopiero najbliższe tygodnie, gdyż na tę chwilę nie wiadomo.





źródło: TENAA

Znany jest natomiast design realme V25, ponieważ jego zdjęcia ujawniła chińska agencja certyfikująca TENAA. Niewykluczone, że OnePlus po prostu nadrukuje swoje logo na obudowie i na tym zmiany się skończą. Nie można jednak wykluczyć, że producent pójdzie o krok dalej, abyśmy nie mogli mu zarzucić „klonowania”.

Specyfikacja w obu przypadkach ma być jednak mimo wszystko niemal identyczna. Na pokładach smartfonów znajdą się m.in. 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G, od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X, od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 oraz aparat 16 Mpix (f/2.0) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.79) + 2 Mpix + 2 Mpix na tyle.

Oba smartfony zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. Co jednak ciekawe, realme V25 ma mieć slot na kartę microSD, podczas gdy OnePlus Nord CE 2 Lite nie. Jeden i drugi zapewni jednak czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Daty premiery obu modeli nie są jeszcze znane.