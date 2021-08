Huawei rusza z aktualizacjami szeregu smartfonów do systemu HarmonyOS 2

Dzięki opracowaniu własnego systemu operacyjnego, Huawei może oferować wysokiej jakości urządzenia bez usług Google. Firma właśnie dostarczyła HarmonyOS 2, czyli aktualizację oprogramowania, która trafi do dziesiątek smartfonów i tabletów.

HarmonyOS 2 dla łącznie 65 urządzeń Huawei

HarmonyOS rozwija się sukcesywnie – nie jest to już tylko tratwa ratunkowa dla urządzeń Huawei bez usług Google, a solidny kawałek kodu, który współdzieli między sobą wiele rodzajów urządzeń. Najważniejszymi są dla Huawei smartfony i tablety, i to na nich skupia się oświadczenie producenta, zgodnie z którym do 65 urządzeń Huawei i Honor trafi stabilna wersja HarmonyOS 2. Jak na razie aktualizacja dotyczy chińskich wariantów sprzętów, ale stanowi to też zapowiedź szerszej dystrybucji.

Nie dziwnym jest, że w pierwszej kolejności HarmonyOS 2 dostaną te modele, którym jako pierwszym udostępniono możliwość testowania nowej wersji systemu. Dlatego na aktualizację mogą w najbliższym czasie liczyć posiadacze nowych smartfonów z flagowych linii Mate oraz P. Następnie za updatem będą mogli się rozglądać właściciele tabletów MatePad, a dopiero później ci, którzy kupili swego czasu urządzenie z serii V.

Huawei wciąż silne, ale nie w Europie

Powyższa lista, częściowo wskazująca na kwalifikujące się do aktualizacji sprzęty (może być ona jeszcze rozszerzana), pozwala też wyciągnąć wniosek, że mimo zapewnień Huawei o odrębności marki Honor, firmy są ze sobą wciąż mocno powiązane.

Dodatkowo, wychodzi na to, że Huawei mocno inwestuje w spójny ekosystem, którego zalet nie będą w stanie w pełni docenić użytkownicy urządzeń w Europie. W Chinach smartfony tego producenta dostarczane są z rozbudowanym dodatkowym oprogramowaniem, którego próżno szukać w ich europejskich wersjach. Ponieważ Chiny wciąż uznawane są za najważniejszy dla smartfonów rynek, to właśnie na nim Huawei będzie skupiać swoją uwagę.