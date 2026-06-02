Nowy tablet Xiaomi w niższej cenie. Taniej już się nie da

Nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 trafił do sprzedaży już w maju 2026 roku, ale do tej pory jego zakup nie był najbardziej opłacalny, ponieważ producent od razu zapowiedział, że będzie promocja na ten model. I właśnie się ona rozpoczęła.

Regularna cena tego urządzenia została ustalona na 749 złotych za wersję z samym Wi-Fi oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Ponadto producent przygotował zestaw, na który składa się tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 oraz etui – jego cenę ustalono na 799 złotych.

Od dziś do 28 czerwca 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) kupicie jednak nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (Wi-Fi) 4/64 GB za 649 złotych, czyli o 100 złotych taniej. Taki sam rabat otrzymacie na zestaw z etui – jego promocyjna cena wynosi teraz 699 złotych.

W oficjalnym sklepie Xiaomi można dodatkowo dokupić ładowarkę Xiaomi 33 W Charging Combo (Type-A) za 19 złotych (zamiast 49 złotych) oraz etui za 49 złotych (zamiast 79 złotych).

W dodatku wszyscy, którzy kupią nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7, otrzymają kod, umożliwiający korzystanie z YouTube Premium za 0 złotych przez 2 miesiące (o ile wcześniej nie korzystali z tej usługi, dotyczy też okresu próbnego).

Co oferuje tablet Redmi Pad 2 9.7? (specyfikacja)

Oprócz 4 GB RAM LPDDR4X i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ma procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, który jest produkowany z użyciem 6-nm procesu technologicznego. Energię do działania zapewni zaś akumulator o pojemności 7600 mAh, który można ładować przez port USB-C maksymalnie z mocą 18 W (brak ładowarki w zestawie). Producent deklaruje, że wystarczy to na ponad 15 godzin odtwarzania wideo online.

Tablet Redmi Pad 2 9.7 oferuje również wyświetlacz LCD o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 2048×1280 pikseli (250 ppi; proporcje 16:10), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 600 nitów (na zewnątrz). Na przodzie jest też aparat z matrycą 5 Mpix i przysłoną f/2.2, natomiast na tyle umieszczono 8 Mpix (f/2.0).

Ponadto nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ma Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5 oraz głośniki stereo i złącze audio 3,5 mm, a także slot na kartę pamięci o pojemności nawet 2 TB. Całość mierzy zaś 226,51×147,97×7,4 mm, waży 406 gramów i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 3. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium.