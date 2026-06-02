Polska firma stawia nietypowe automaty. Powinno być ich tyle, ile Paczkomatów

W polskich miastach pojawiły się nowe automaty, przeznaczone na szczególny rodzaj odpadów. System wygląda naprawdę intrygująco i mam nadzieję, że znacznie więcej gmin zdecyduje się na ich zainstalowanie.

Powstają automaty na szczególne odpady. Wcześniej ich oddanie nie było takie łatwe

Z perspektywy ostatnich lat można powiedzieć, że coraz lepiej radzimy sobie z odpadami. Selektywna zbiórka, metody segregacji czy niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym pozbywaniem się śmieci tłumaczone są dzieciom już od najmłodszych lat – i to bez względu na to, czy temat dotyczy typowych odpadów komunalnych, elektrośmieci, czy np. baterii.

Jest jednak pewna szczególna grupa odpadów, których utylizacja nie przychodzi nam tak łatwo. Mowa tutaj o przeterminowanych lekach, zużytych igłach, strzykawkach, opatrunkach, wstrzykiwaczach insulinowych czy sensorach, które – niestety – często są przez Polaków umieszczane w kuble na odpady zmieszane, skąd mogą lądować na wysypiskach śmieci. Tego typu sytuacje stwarzają szereg niebezpieczeństw nie tylko dla ludzi, ale też środowiska i zwierząt.

Dotychczas w Polsce przeterminowane leki czy odpady typowo medyczne można było oddawać w PSZOK-ach, w niektórych przychodniach, szpitalach czy aptekach, co nierzadko jest problematyczne dla pacjentów. Dlatego też opracowano nowe rozwiązanie i jest już ono wdrażane w Polsce. Lekomaty to specjalne, nowoczesne automaty, za pośrednictwem których można przekazać odpady, takie jak przeterminowane leki, igły, strzykawki, sensory do mierzenia cukru czy wstrzykiwacze insulinowe.

Lekomat to odpowiedzialne podejście do domowych odpadów medycznych

Zasada działania Lekomatu jest bardzo intuicyjna. Po podejściu do automatu wystarczy pobrać pojemnik – w kolorze białym lub czerwonym, w zależności od rodzaju odpadu – a następnie umieścić w nim przeterminowany lek lub inny odpad medyczny. Dzięki zamkniętym pojemnikom możliwe jest szczelne zamknięcie potencjalnie niebezpiecznego odpadu i odpowiedzialne przekazanie go do służb zajmujących się utylizacją odpadów medycznych.

Białe pojemniki przeznaczone są na leki, syropy, krople, maści, kremy, plastry, aerozole czy ampułki. Co ważne – powyższe odpady należy oddawać w oryginalnym opakowaniu. Z kolei czerwone pojemniki przeznaczone są do umieszczania odpadów powstałych w domu, takich jak igły, strzykawki, opatrunki, gaziki, wstrzykiwacze insulinowe (zarówno elementy jednokrotnego użytku, jaki i zużyte elementy sprzętu), paski i sensory do pomiaru glukozy.

Na ten moment na terenie Polski zainstalowano zaledwie dwa automaty – w Redzikowie (województwo pomorskie) oraz w Miastkowie (województwo podlaskie), choć Business Insider wspomina, że trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych tego typu urządzeń.

Warto nadmienić, że za projekt Lekomaty odpowiedzialna jest spółka EMKA S.A. Jest to jedno z czołowych w Polsce przedsiębiorstw zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, którego historia sięga 1992 roku.