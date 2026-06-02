Klienci największego banku w Polsce mogą mieć problem z płaceniem kartą

Największy bank w Polsce poinformował, że jego klienci mogą mieć problem z płaceniem kartą za zakupy. To jednak nie jedyne niedogodności, na jakie muszą się przygotować.

PKO Bank Polski zapowiada prace techniczne, które mogą wiązać się z utrudnieniami

W marcu PKO Bank Polski informował, że w 2025 roku liczba jego klientów wzrosła o 327 tysięcy do ponad 12,5 miliona. W związku z tym zaplanowane na 3 czerwca 2026 roku prace techniczne mogą być uciążliwe dla wielu osób, mimo że odbędą się w godzinach nocnych.

Zapowiedziane przez PKO BP prace techniczne rozpoczną się 3 czerwca 2026 roku o godzinie 00:30 i według deklaracji banku zakończą się o godzinie 4:00 tego samego dnia. Jako że to „środek nocy”, zdecydowana większość klientów tej instytucji nie powinna odczuć negatywnych skutków prac, lecz wciąż może ich doświadczyć wiele osób, które – na przykład – mogą wtedy pracować i/albo chcieć bądź potrzebować pójść do sklepu.

Klienci PKO BP mogą mieć problemy nie tylko z płaceniem kartą za zakupy i usługi

Lista utrudnień, wynikających z prowadzonych prac technicznych w dniu 3 czerwca 2026 roku od godziny 00:30 do godziny 4:00, obejmuje nie tylko możliwe utrudnienia w przypadku płatności kartami.

PKO Bank Polski informuje, że przez 3,5 godziny klienci mogą mieć problem również z wypłatą gotówki z bankomatów innych niż własnych oraz wpłatą i wypłatą gotówki kartą i Blikiem w bankomatach i wpłatomatach PKO BP.

Możliwe są również utrudnienia z nadawaniem PIN-u i aktywacją karty w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej oraz autoryzacją PIN-em do karty w ramach 3D-Secure przy płatnościach kartą w internecie, a także dodawaniem kart, wydanych przez PKO Bank Polski, do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay, Samsung Pay.

W związku z tym bank apeluje do klientów, aby wykonali zaplanowane operacje wcześniej oraz przeprasza za utrudnienia. Równocześnie podkreśla, że utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego i aplikacji mobilnej oraz serwisu telefonicznego.