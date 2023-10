Nowy tablet Samsunga trafił do sprzedaży. Jest tani

W ostatnich dniach dużo działo się w obozie Samsunga. Koreańczycy zaprezentowali m.in. nowe smartfony, tablety i słuchawki z serii Galaxy FE oraz One UI 6. Właśnie do sprzedaży trafiło kolejne urządzenie marki, lecz firma już tym się nie pochwaliła.

Nowy tablet Samsunga trafił do sprzedaży

Dość dziwnie to wygląda, bo na próżno szukać nowego Galaxy Tab A9 na stronie Samsunga, a mimo to można go kupić w sklepie internetowym producenta w Gwatemali za 1499 quetzali (równowartość ~830 złotych) oraz na Amazonie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za 699 dirhamów zjadnoczonych (~820 złotych). W obu przypadkach cena jest zatem podobna – niska i zachęcająca do zakupu.

Samsung Galaxy Tab A9 (źródło: Samsung)

Co jednak klienci za nią otrzymają? Sklep Samsunga jest bardzo oszczędny w szczegóły – podaje jedynie, że tablet oferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz obsługę ładowania przewodowego o mocy 15 W i w tym konkretnym przypadku moduł LTE. Z „odsieczą” przychodzi jednak Amazon w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na którym udostępniono znacznie więcej informacji na temat Galaxy Tab A9, a przy okazji też Galaxy Tab A9+.

Amazon podaje, że Galaxy Tab A9 ma 8,7-calowy ekran i wymiary 124,7x211x8 mm oraz metalową obudowę w trzech różnych kolorach: grafitowym, srebrnym i granatowym. Do tego na jego pokładzie znajdują się dwa głośniki o mocy 1 W z Dolby Atmos i miejsce na kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Model ten waży 333 gramy.

Co oferuje tablet Samsung Galaxy Tab A9+? (specyfikacja)

Jak zostało wspomniane, choć Amazon w Emiratach Zjednoczonych sprzedaje tylko Galaxy Tab A9, to jednocześnie podaje również informacje na temat Galaxy Tab A9+. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że ten model wyposażono w 11-calowy wyświetlacz, który odświeży obraz z częstotliwością 90 Hz (Galaxy Tab A9 tylko 60 Hz), cztery głośniki o mocy 1,2 W z Dolby Atmos i slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, a także modem 5G.

źródło: Amazon

Do tego sklep podaje, że Galaxy Tab A9+ ma grubość 6,9 mm i oba modele będą dostępne na rynku w dwóch konfiguracjach: 4/64 GB i 8/128 GB. Cena tabletu z „plusem” w nazwie nie jest jednak znana.