HP Envy Move to komputer All-in-One, który można zabrać ze sobą wszędzie

Kiedy mowa o przenośnym komputerze, naturalnie na myśl przychodzą laptopy. HP Envy Move to jednak urządzenie typu All-in-One. Mimo to producent zaprojektował ten model w taki sposób, aby z łatwością można było go wziąć ze sobą.

HP Envy Move to komputer All-in-One, który da się przetransportować w łatwy sposób

Konstrukcje typu All-in-One, mimo że są bardziej kompaktowe niż klasyczne desktopy, wciąż należą do grupy komputerów stacjonarnych, gdyż nie są tworzone z myślą o przenoszeniu z miejsca na miejsce jak laptopy. W przypadku HP Envy Move zdecydowano się jednak zastosować rozwiązania, które mają to ułatwić. Przede wszystkim mowa tu o rączce, którą wystarczy obrócić o 180°, żeby zamieniła się w uchwyt pozwalający przenieść urządzenie niczym torbę czy walizkę. Oprócz tego na tyle znajduje się też kieszonka, w którą można włożyć dodawaną w zestawie klawiaturę z touchpadem. Prawdziwe All-in-One!

HP Envy Move (źródło: HP)

HP podkreśla, że aktualnie to jedyny komputer tego typu, który można z taką łatwością przetransportować z miejsca na miejsce. Rozwiązanie to jest jednak tak genialne w swojej prostocie, że aż dziwne, że nikt wcześniej na coś takiego nie wpadł. Szczególnie że transport HP Envy Move nie powinien być problematyczny, gdyż urządzenie waży 4,1 kg – to co prawda więcej niż laptop, ale też nie jest to bardzo ciężki sprzęt.

Ponadto HP Envy Move wyposażony jest w akumulator, który wystarczy na do 4 godzin pracy, co dodaje mobilności temu urządzeniu – jego właściciele nie będą uwiązani do gniazdka, nawet jeśli czas pracy tego komputera na baterii nie jest wybitnie długi (w końcu laptopy potrafią działać na akumulatorze nawet kilkanaście godzin).

Specyfikacja techniczna HP Envy Move obejmuje m.in. 23,8-calowy, dotykowy ekran QHD IPS, kamerę internetową 5 Mpix IR, kompatybilną z Windows Hello i system operacyjny Windows 11 oraz do 16 GB RAM LPDDR5 i do 1 TB pamięci masowej na dysku SSD PCIe NVMe M.2. Komputer będzie też dostępny w wersjach z różnymi procesorami – w topowej zaoferuje układ Intel Core i5-1355U do 4,6 GHz. Nie przewidziano jednak urządzeń z osobną kartą graficzną – wszystkie mają dysponować tylko grafiką Intel UHD.

Cena HP Envy Move, dostępność

Nowy, mobilny komputer All-in-One marki HP jest już dostępny w Stanach Zjednoczonych w cenie od 899,99 dolarów (równowartość ~3930 złotych). Producent nie podał informacji na temat dostępności modelu HP Envy Move w innych krajach.