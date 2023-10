W Bolt pojawiła się nowa usługa. Wiele osób ją doceni

Doprawdy imponujące jest, jak bardzo w ostatnim czasie Bolt rozszerzył swoją ofertę w Polsce. Mieszkańcy kraju nad Wisłą właśnie dostali kolejny powód, żeby skorzystać z jego usług. Ogłoszona dziś nowość z pewnością przyda się wielu osobom.

Nowa, przydatna usługa w Bolt

Od niedawna, dokładniej dwóch miesięcy, Bolt umożliwia zamawianie przejazdów z wyprzedzeniem. Dzięki temu można zaplanować podróż nawet 72 godziny (3 dni) wcześniej i być spokojnym, że dotrze się do miejsca docelowego. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że w danym momencie żaden kierowca nie byłby akurat wolny i trzeba byłoby w pośpiechu szukać innego środka transportu.

Zapewne wiecie już, do czego dążę – dziś firma poinformowała, że od teraz klienci mogą zamówić z wyprzedzeniem również dostawę jedzenia z restauracji w usłudze Bolt Food i zakupów spożywczych poprzez Bolt Market. I to nawet dwa dni wcześniej, ze wskazaniem konkretnej godziny, o której posiłek bądź zakupy mają zostać dostarczone do drzwi.

Dzięki nowej usłudze klienci będą mogli wcześniej zmówić jedzenie czy zakupy spożywcze i mieć pewność, że zamówienie dotrze do nich o wskazanej godzinie. W przypadku zamawiania posiłków z restauracji „na teraz” często bowiem nie sposób przewidzieć, kiedy zostaną dostarczone, bo zależy to od liczby zamówień w danym momencie.

Co więcej, Bolt twierdzi, że wprowadzenie możliwości zamówienia jedzenia czy zakupów spożywczych z wyprzedzeniem przyniesie korzyści również restauracjom i kurierom. Te pierwsze będą bowiem mogły dzięki nowej usłudze zmaksymalizować liczbę zamówień i przychody, a ci drudzy zoptymalizować swoje zarobki, planując dostawy w ciągu dnia.

Jak zamówić jedzenie z restauracji i zakupy spożywcze z wyprzedzeniem?

Jak zostało wspomniane, można zaplanować dostawę na wskazany dzień i konkretną godzinę nawet dwa dni wcześniej. Składanie zamówienia przebiega dokładnie tak samo jak zwykle, lecz na końcu trzeba skorzystać z opcji Zaplanuj. Koszt zostanie wyświetlony podczas planowania dostawy.

Nowa usługa planowania zamówienia z wyprzedzeniem jest obecnie dostępna w sześciu miastach, których mieszkańcy mogą już korzystać z Bolt Food – mowa tu o Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.