Amazon zaprezentował nowe tablety, dla dorosłych i dla dzieci

Amazon jest jednym z największych producentów tabletów na świecie, jednak w przeciwieństwie do podobnych mu pozycją konkurentów skupia się wyłącznie na budżetowych urządzeniach. Dziś amerykański gigant zaprezentował nowe modele Fire HD 10 oraz Fire HD 10 Kids i Fire HD 10 Kids Pro.

Amazon Fire HD 10 2023 (13. generacji) – specyfikacja, cena

Najnowsza generacja Fire HD 10 wyposażona jest w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10; 224 ppi), który można obsługiwać również za pomocą rysika, ale trzeba go dokupić osobno, podobnie jak klawiaturę – producent nie dodaje ww. akcesoriów do tabletu. Sercem urządzenia jest procesor Mediatek MT8186A, składający się z dwóch rdzeni Arm Cortex-A76 2,05 GHz i sześciu Arm Cortex-A55 2,0 GHz oraz układu graficznego Arm G52MC22EE o maksymalnej częstotliwości taktowania 1 GHz.

Fire HD 10 2023 13. generacji (źródło: Amazon)

Fire HD 10 2023 (13. generacji) dysponuje też 3 GB RAM i od 32 do 64 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji). Naturalnie nie zabrakło wsparcia dla obsługi kart pamięci microSD (o pojemności do 1 TB). Ponadto tablet zaoferuje swoim właścicielom aparat o rozdzielczości 5 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle, a także pojedynczy mikrofon, głośniki stereo z Dolby Atmos i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Do tego Amazon Fire HD 10 2023 (13. generacji) zapewnia obsługę łączności Bluetooth 5.3 i Widevine L1. Producent nie podaje, jaką pojemność ma akumulator w tym tablecie – informuje jednak, że wystarczy on na nawet 13 godzin korzystania z urządzenia. Ładowanie od 0 do 100% z pomocą dołączonej w zestawie ładowarki o mocy 9 W potrwa z kolei 4 godziny (i odbywać się będzie poprzez złącze USB-C; USB 2.0). Maksymalna obsługiwana moc ładowania to jednak 15 W – wówczas ładowanie potrwa mniej niż 3 godziny. Całość pracuje pod kontrolą systemu Fire OS 8 na bazie Androida 11 (API Level 30).

Fire HD 10 2023 13. generacji (źródło: Amazon)

Amazon Fire HD 10 2023 (13. generacji) ma wymiary 246×164,8×8,6 mm i waży 433,6 grama oraz będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (Black, Lilac, Ocean) w cenie od 139 dolarów (równowartość ~600 złotych). Regularna sprzedaż tabletu rozpocznie się 18 października 2023 roku. W Polsce oficjalnie go jednak nie kupicie.

Amazon Fire HD 10 Kids 2023

Podobnie jak w przypadku tabletów Amazon Fire HD 8 Kids, Amazon zdecydował się dodać do oferty dwa modele: Fire HD 10 Kids i Fire HD 10 Kids Pro. Ten pierwszy dedykowany jest dzieciom w wieku od 3 do 7 lat, natomiast drugi od 6 do 12 lat. Oba mają dokładnie taką samą specyfikację jak nowy Fire HD 10 2023 (13. generacji), ale różnią je dwa aspekty.

Po pierwsze Fire HD 10 Kids zapakowany jest w większą, wytrzymalszą obudowę, podczas gdy Fire HD 10 Kids Pro ma nieco smuklejszą, choć wciąż dodatkowo zabezpieczającą urządzenie. Po drugie przeglądarka w Fire HD 10 Kids pozwala przeglądać tylko wybrane przez rodzica bądź opiekuna strony internetowe. W przypadku Fire HD 10 Kids Pro dostęp nie jest już tak restrykcyjny, aczkolwiek wciąż strony są filtrowane.

Fire HD 10 Kids (Pro) 2023 (źródło: Amazon)

Cena tabletów Amazon z serii Fire HD 10 Kids 2023 zaczyna się od 189,99 dolarów (~825 złotych).