W lajt mobile dostaniemy mnóstwo internetu 5G, ale trzeba z niego korzystać w nocy

Sieć lajt mobile obniżyła cenę abonamentu internetu mobilnego z dostępem do 5G. To idealna oferta dla… nocnych marków.

Reklama

300 GB internetu 5G za 35 złotych

lajt mobile postanowiło w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby skorzystać z abonamentu na internet mobilny. Teraz zamiast 39,99 złotych miesięcznie, kwota zobowiązania została zmniejszona do 35 złotych. Jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy do końca czerwca, będziemy mogli płacić za usługi mniej, przez cały okres jej trwania. Opłata uwzględnia rabat za fakturę elektroniczną.

W tej cenie dostajemy 300 GB internetu mobilnego, z którego możemy korzystać swobodnie w zasięgu sieci 5G. Pamiętamy przy tym, że lajt mobile korzysta z nadajników Plusa. Ceny za poszczególne usługi wynoszą dodatkowo:

17 groszy za minutę połączenia w kraju,

9 groszy za SMS,

33 grosze za MMS.

Przy okazji, można obniżyć kwotę opłaty za aktywację o połowę. Zwykle wynosi ona 29 złotych. Wystarczy podczas zamawiania karty SIM na stronie internetowej posłużyć się kocem HALKO50. Ta promocja także kończy się 30 czerwca 2022 roku.

8 Ocena

Pamiętajcie, że tylko 100 GB dostępne jest w dzień

Wspomniane 300 GB nie jest dostępne „z miejsca” o każdej porze dnia i nocy. lajt mobile rozdzieliło ten pakiet na dwa mniejsze:

dzienny 100 GB (od 08:00 do 00:59)

(od 08:00 do 00:59) oraz nocny 200 GB (od 01:00 do 07:59).

Nie będąc tego świadomym, możemy łatwo zablokować sobie pakiet nocny, zbyt szybko zużywając pakiet dzienny. Wtedy trzeba ponieść koszt przywrócenia pełnej prędkości internetu dziennego. Jeśli taki układ nam odpowiada, to warto zainteresować się tą ofertą. Na pewno jednak lajt mobile musi popracować nad wyraźniejszą komunikacją – powyższe niuanse związane z podziałem pakietu na dzienny i nocny nie są w prosty sposób przekazywane klientom na stronie.

Z wszystkimi regulaminami możemy zapoznać się na stronie lajt mobile.