Ależ bydlę! Oto smartfon vivo z ekranem 7 cali. A tablet jest jeszcze większy

vivo ma dziś swój wielki dzień. Na jednym wydarzeniu zaprezentowano składany smartfon, drugi telefon o bardziej klasycznym kształcie oraz tablet. Przyjrzyjmy się im!

vivo X Note – smartfon z ekranem 7″

O pierwszym składanym smartfonie vivo już pisaliśmy, więc nie ma się co powtarzać. Warto więc przejść bezpośrednio do vivo X Note. To jeden z największych smartfonów dostępnych na rynku – jego ekran ma aż 7 cali!

Wykorzystany tutaj wyświetlacz AMOLED pochodzi od Samsunga i ukazuje obraz w rozdzielczości QHD+ (3080 x 1440 pikseli). Szczytowa jasność wynosi aż 1500 nitów, a matryca zapewnia 112% pokrycia palety kolorów DCI-P3. W ekran wbudowano ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych o dużej powierzchni – może skanować dwa odciski palców jednocześnie. W niektórych sytuacjach zabezpieczenie danych dodatkowym kciukiem zwiększa poziom bezpieczeństwa nawet 50000 razy!

W środku zamontowano topowy procesor Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci na system, aplikacje i pliki. O poboczne funkcje bezpieczeństwa dba oddzielna jednostka Secure Processing Unit (SPU), współpracująca z układem Qualcomma. System chłodzenia obejmuje komorę parową oraz grafitowy arkusz pomagający obniżać temperaturę.

W kwestii aparatów, mamy solidną matrycę główną 50 Mpix ISOCELL GN1 o wielkości 1/1,3″ z pikselami 1,2 µm oraz jasną przysłoną obiektywu f/1.57. „Szkła” opracowywano razem z firmą ZEISS. Wśród aparatów znajdziemy też dobre zaplecze do zooma – obiektyw z ogniskową 125 mm (f/3.4) z 5-krotnym przybliżeniem optycznym. Mamy też moduł 12 Mpix (Sony IMX663) z obiektywem 47 mm (f/2.0) z dwukrotnym zoomem, a także aparat ultraszerokokątny (114°) z sensorem 14 Mpix.

vivo X Note (fot. GSMarena)

Wydawałoby się, że tak duży smartfon powinien mieć też ogromną baterię, tymczasem vivo X Note może pochwalić się tylko 5000 mAh akumulatorem. Przynajmniej ładuje się szybko: przewodowo 80 W i bezprzewodowo 50 W.

Ceny zaczynają się od 6000 juanów (~4030 złotych) za podstawową wersję, zaś za opcję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej należy dopłacić kolejne 500 juanów.

vivo Pad – tablet z ekranem 11″

Tutaj wkraczamy już w bardziej klasyczne rozmiary. Nowy vivo Pad dysponuje 11-calowym ekranem, odświeżanym w 120 Hz, o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Jego cechami szczególnymi są aż cztery głośniki Dolby Atmos, a także obecność kamer 3D ToF do rozponawania twarzy użytkownika. Ekran „dogada się” też z rysikiem o 4096 rozróżnialnych poziomach nacisku.

vivo Pad (fot. GSMarena)

vivo Pad napędza procesor Qualcomm Snapdragon 870, zaś nawet podstawowa wersja będzie wyposażona w 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Obudowa jest smukła (ma 6,55 mm grubości) i waży w sumie 498 g, co przy zastosowaniu baterii 8040 mAh jest pewnym osiągnięciem. Akumulator obsługuje nawet szybkie ładowanie z mocą 44 W.

Wśród modułów łączności warto wymienić port USB-C 3.2 Gen 1 oraz Bluetooth z NFC, dzięki któremu można łączyć z tabletem vivo smartfony tego samego producenta i „podglądać” zawartość ekranu telefonu, a także łatwo przerzucać pliki między sprzętami.

vivo Pad już jest dostępny w przedsprzedaży w Chinach. Podstawowa wersja kosztuje 2500 juanów, czyli w przeliczeniu – około 1680 złotych.