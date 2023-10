Klienci Plusa mogą wykupić dostęp do HBO Max w niższej cenie

Większość osób szuka sposobów, aby za wybrany produkt czy usługę zapłacić mniej, szczególnie że w wielu przypadkach istnieje możliwość zaoszczędzenia. Taką właśnie mają klienci Plusa, którzy chcieliby zyskać dostęp do serwisu streamingowego HBO Max.

Dostęp do HBO Max w niższej cenie dla klientów Plusa

HBO Max jest dostępny w Polsce od 8 marca 2022 roku i jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Polski serwisem z wideo na żądanie. Ostatnio jest o nim szczególnie głośno z uwagi na fakt, iż jego dni są policzone, ponieważ w Stanach Zjednoczonych już zmieniono jego nazwę na Max, a w Europie jest to planowane wiosną 2024 roku. Nie ma jednak obaw, że zniknie z Polski (a przynajmniej nic na to nie wskazuje), więc ze spokojnym sercem można wykupić dostęp do niego.

Plus przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów, dzięki której mogą zaoszczędzić trochę pieniędzy. Tylko od Was zależy, z której skorzystacie, bowiem macie dwie opcje do wyboru. Pierwsza to wersja podstawowa za 29,99 złotych co miesiąc, w ramach której otrzymacie dostęp do HBO Max oraz pakiet 10 GB – można ją aktywować, wysyłając SMS o treści AKT HBOS na numer 2601. Profitem jest tutaj „tylko” dodatkowy pakiet 10 GB, bowiem cena jest taka sama jak w przypadku wykupienia subskrypcji bezpośrednio na samej platformie.

Druga wersja jest już znacznie korzystniejsza, aczkolwiek ma jeden haczyk. Ale po kolei. Jeśli zdecydujecie się właśnie na nią, będziecie płacić za dostęp do HBO Max 20 złotych miesięcznie, a do tego dostaniecie pakiet 10 GB co miesiąc. W przypadku tej oferty Plus wymaga jednak zobowiązania korzystania z niej przez minimum 6 miesięcy. Od 7. miesiąca opłata miesięczna wzrośnie do 29,99 złotych co miesiąc. Od Was zależy, czy będziecie dalej opłacać subskrypcję HBO Max, czy z niej zrezygnujecie. Aby skorzystać z wersji na 6 miesięcy, należy wysłać SMS o treści AKT HB06 na numer 2601.

Warto tutaj dodać, że po sześciu miesiącach można ponownie aktywować wersję na pół roku z opłatą w wysokości 20 złotych miesięcznie, lecz wcześniej trzeba dezaktywować poprzednio aktywowany pakiet, gdyż nie wyłączy się on automatycznie.

Jak korzystać z HBO Max w Plusie?

Osoby, które chcą skorzystać z przygotowanej przez operatora oferty, muszą wejść na stronę hbomax.com, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Zaloguj się, wybrać opcję Zarejestruj się u operatora i znaleźć na liście Plusa. Później wystarczy podać swój numer telefonu i numer konta klienta (można go znaleźć m.in. w iPlus i na fakturze) oraz uzupełnić pozostałe dane i utworzyć konto.

Jak wyłączyć HBO Max w Plusie?

Aby wyłączyć wersję za 29,99 złotych z pakietem 10 GB, należy wysłać SMS o treści DEAKT HBOS z numerem telefonu pod numer 2601. Dezaktywacja wersji za 20 złotych na 6 miesięcy z paczką 10 GB wymaga natomiast wysłania SMS-a o treści DEAKT HBO6 z numerem telefonu na numer 2601. Zlecić wyłączenie dostępu do HBO Max można także telefonicznie, dzwoniąc na numer 601102601, w salonach Plusa i poprzez iPlus.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zrezygnowania z wersji na pół roku przed upływem 6 miesięcy klient zobowiązuje się do zwrotu przydzielonej ulgi w wysokości 9,99 złotych za każdy miesiąc korzystania z HBO Max.

Gdzie jeszcze można wykupić taniej dostęp do HBO Max?

O ile opisana powyżej oferta dostępna jest tylko dla klientów Plusa, to każdy może wykupić taniej dostęp do HBO Max. W przypadku wybrania rocznej subskrypcji serwis daje bowiem zniżkę w wysokości 34% – oznacza to, że zapłacicie 234,99 złotych zamiast 359,88 złotych. W takim scenariuszu wychodzi 19,58 złotych za miesiąc.

Jest jednak jeden haczyk – jak zostało wspomniane, to subskrypcja na cały rok, płatna z góry. Nie dla każdego ta oferta będzie zatem atrakcyjna, gdyż nie wszyscy znajdą aż tyle interesujących treści na HBO Max, aby potrzebowali aż roku, by je wszystkie obejrzeć.