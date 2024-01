Orange daje Netflixa za 0 złotych i dorzuca tablet za 1 złoty

Orange przygotowało nową ofertę zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Operator zachęca do niej różnymi benefitami (czyt. zniżkami) oraz gratisami, jak Netflix za darmo.

Nowa, zimowa oferta Orange dla obecnych i nowych klientów

Zacznijmy od oferty dla obecnych klientów, gdyż często czują się oni pomijani w promocjach operatorów. Orange jednak o nich nie zapomniało. Osoby, które mają już abonament komórkowy (za minimum 55 złotych miesięcznie) i zdecydują się dobrać do niego internet światłowodowy, zapłacą za niego 35 złotych miesięcznie. W ten sposób stworzą pakiet Love Mini za 89,99 złotych co miesiąc, lecz na tym nie koniec.

Po pierwsze, w ramach promocji otrzymają prędkość światłowodu do 600 Mbit/s w cenie do 300 Mbit/s. Po drugie, operator dorzuci im również tablet TCL TAB 10 Gen 2 za złotówkę (w sklepach z elektroniką kosztuje on 699 złotych). Niniejsza oferta dostępna jest też dla nowych klientów, którzy podpiszą umowę na 24 miesiące na pakiet Orange Love Mini (tj. abonament komórkowy i internet światłowodowy).

Dla nowych klientów operator przygotował jeszcze jedną promocję, ale warunkiem skorzystania z niej jest przeniesienie numeru z innej sieci. Osoby, które się na to zdecydują, mogą otrzymać 100% rabat na abonament na nawet 5 miesięcy. Ponadto klienci, którzy wybiorą Plan L, otrzymają w prezencie dostęp do serwisu Netflix za 0 złotych przez 3 miesiące. Jeżeli później z niego nie zrezygnują, Orange zwiększy im o 100% pakiet GB do wykorzystania – z 300 do 600 GB.

Zimowa oferta dla klientów biznesowych

Operator nie zapomina również o klientach firmowych – oni także mogą liczyć na specjalną ofertę. Orange zapewnia, że łącząc w pakiet dwa numery, w ramach Planów Firmowych oraz światłowodu z usługami zapewniającymi bezpieczeństwo, mogą zyskać nawet 1440 złotych (+VAT) w skali całej umowy.

Ponadto ponownie przygotowano cenowe smartokazje dla firm – do 14 lutego 2024 roku można kupić w promocji na przykład smartfony Samsung Galaxy A54 5G 8/128 GB i Samsung Galaxy S24 8/128 GB oraz laptop Huawei MateBook D 16 i router ZTE MC888 5G.

Przy okazji przypominamy, że w ubiegłym tygodniu Orange uruchomiło „prawdziwe 5G” i klienci tej sieci mogą już z niego korzystać.