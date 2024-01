To tablet stworzony do oglądania Netflixa i Disney+

Tablety to wszechstronne urządzenia, jednak nie każdy jeden nadaje się do wszystkiego. W przypadku tego modelu skupiono się przede wszystkim na aspektach multimedialnych, aczkolwiek ma on też kilka innych funkcji, z których użytkownicy będą mogli zrobić użytek.

Tablet Oukitel OT8 nada się nie tylko do oglądania Netflixa

Model ten wyposażony jest w wyświetlacz o – wydaje się – optymalnej przekątnej i rozdzielczości do satysfakcjonującego oglądania wideo z serwisów streamingowych, ponieważ ma on 11 cali i rozdzielczość 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10). Jego niewątpliwą zaletą jest też fakt, że zapewnia on wsparcie dla Widevine L1, dzięki czemu umożliwi strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości z platform VOD, takich jak Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video.

Pozytywne wrażenia podczas oglądania filmów i seriali powinny zapewnić również cztery głośniki, a w razie potrzeby użytkownicy będą mogli skorzystać też z 3,5 mm złącza słuchawkowego, które ten tablet także oferuje, podobnie jak funkcję redukcji emisji niebieskiego światła, potwierdzoną certyfikatem TÜV SÜD.

Oukitel OT8 (źródło: Oukitel)

Oukitel OT8 wyposażony jest również w dwa aparaty: 13 Mpix (z sensorem Samsunga) na tle i 8 Mpix (z matrycą Sony) na przodzie, a do tego obsługuje cztery systemy GNSS: GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Sercem tabletu jest natomiast procesor UNISOC T606 wraz z 6 GB RAM. Ilość pamięci operacyjnej można zwiększyć kosztem pamięci wewnętrznej aż o 24 GB.

8.3 Ocena

Wbudowana pamięć wewnętrzna ma natomiast pojemność aż 256 GB i dodatkowo, w razie potrzeby, można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Warto też wspomnieć, że tablet oferuje dwa sloty na karty SIM w formacie nano (jeden jest współdzielony ze slotem na microSD – hybrydowy dual SIM). Producent podaje, że Oukitel OT8 ma grubość 7,8 mm i wazy 515 gramów. Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 8800 mAh.

Cena tabletu Oukitel OT8

Cena Oukitel OT8 została ustalona na 179,99 dolarów, co jest równowartością ~720 złotych. Aktualnie nie da się jeszcze zamówić tego urządzenia, ale gdy producent rozpocznie sprzedaż, to do 200 pierwszych zamówień dorzuci w prezencie smartwatch.