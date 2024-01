Zbliża się ostateczny koniec VOD.pl. TVN Warner Bros. Discovery robi porządek

TVN Warner Bros. Discovery, z uwagi na swoją strukturę, ma pod swoimi skrzydłami niespotykanie dużo platform z wideo na żądanie. Przedsiębiorstwo zdecydowało się jednak ograniczyć ich liczbę. W praktyce oznacza to wyłączenie serwisu VOD.pl, którego historia jest pełna zwrotów akcji.

To ostateczny koniec VOD.pl

To jeden z najstarszych serwisów z wideo na żądanie. Został uruchomiony w 2010 roku, a dwa lata później przeszedł w ręce Onetu. Po dziesięciu kolejnych, w październiku 2022 roku, jego ówczesny właściciel, Ringier Axel Springer Polska (do którego należy Onet), poinformował, że zamierza go zamknąć wraz z końcem 2022 roku. Tak się jednak ostatecznie nie stało, gdyż platformę przejął TVN Warner Bros. Discovery, który od lutego 2023 roku udostępnia jej zawartość bezpłatnie (choć z reklamami).

Wydawało się zatem, że VOD.pl udało się uniknął exodusu, lecz okazuje się, że jednak tylko odsunięto go w czasie. Przedstawiciel TVN Warner Bros. Discovery przekazał bowiem serwisowi Wirtualne Media informację, że choć serwis ten rozwija się zgodnie z planami, to zostanie zamknięty, a jego zawartość trafi do platformy Player. Tym samym przedsiębiorstwo „wraca do korzeni”, gdyż Player wywodzi się z serwisu bezpłatnego.

Decyzja ta jest podyktowana względami praktycznymi – wpływ na nią ma planowane na wiosnę wejście HBO Max do Polski. TVN Warner Bros. Discovery uważa, że utrzymywanie jednocześnie kilku serwisów streamingowych wprowadza klientów w zdezorientowanie. Nie podano jednak konkretnej daty zamknięcia platformy VOD.pl – aktualnie jest mowa, że nastąpi to „w ciągu kilku tygodni”.

Co czeka użytkowników VOD.pl?

TVN Warner Bros. Discovery informuje, że funkcjonalności i treści VOD.pl zostaną przeniesione do platformy Player w poszerzonej odsłonie. W jej nowej, bezpłatnej strefie pojawią się najlepsze programy od TVN WBD, ale również premierowe produkcje, a także wielkie hity (np. seriale „Upadek” i „Peaky Blinders”) oraz wyjątkowe wydarzenia tworzące ekskluzywną bibliotekę serwisu dla wszystkich.

Obecni użytkownicy serwisu VOD.pl będą przekierowywani do nowej strefy Playera, do której zalogują się za pomocą konta TVN, czyli tych samych danych (loginu i hasła), jakich używali do tej pory. Przy okazji warto przypomnieć, że wczoraj na platformie Player udostępniono 15 nowych kanałów, a do tego można bezpłatnie oglądać kanały TV – TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD i Metro (pozostałe natomiast po wykupieniu pakietu – ceny zaczynają się od 20 złotych na 30 dni).